Η κυβέρνηση του Καναδά επέλεξε τον γερμανικό όμιλο Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) για να κατασκευάσει τον μελλοντικό στόλο υποβρυχίων του, δείχνοντας τη βούλησή της να συσφίξει τις σχέσεις της χώρας με Ευρωπαίους συμμάχους της.

«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι ο Καναδάς επέλεξε τον TKMS» που θα είναι «προμηθευτής» 12 νέων υποβρυχίων που θα ναυπηγηθούν, δήλωσε χθες Δευτέρα ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι σε στρατιωτική βάση στο Χάλιφαξ (ανατολικά), λίγο πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για να συμμετάσχει στη σύνοδο του NATO στην Τουρκία.

Η Οτάβα και ο TKMS θα αρχίσουν έτσι «διαπραγματεύσεις για να οριστικοποιήσουν τις συμβάσεις» ως το τέλος του 2027, πρόσθεσε ο Καναδός πρωθυπουργός διευκρινίζοντας ότι τα τέσσερα πρώτα υποβρύχια, τύπου 212CD, προβλέπεται να παραδοθούν το 2034.

Ο TKMS ανταγωνιζόταν τον νοτιοκορεατικό όμιλο Hanwha Ocean, που είχε επιλεγεί πέρυσι ως έτερος φιναλίστ.

Αν οι συνομιλίες με τον Τίσενκρουπ αποτύχουν, κάτι πάντως απίθανο κατά τον κ. Κάρνι, ο Καναδάς μπορεί ακόμη να προτιμήσει την προσφορά του νοτιοκορεατικού ομίλου.

«Η εθνική κυριαρχία της χώρας μας», που έχει ακτές «σε τρεις ωκεανούς» και «την πιο μακρά ακτογραμμή στον κόσμο», εξαρτάται από «τις ναυτικές μας δυνατότητες», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κάρνι, επιμένοντας στην αυξανόμενη γεωστρατηγική σημασία της Αρκτικής και στον ρόλο της χώρας στην υπεράσπισή της. Πλην όμως το πολεμικό ναυτικό του Καναδά δεν διαθέτει παρά τέσσερα υποβρύχια, πεπαλαιωμένα, από τα οποία μόνο ένα βρίσκεται ακόμη σε θέση να επιχειρεί.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Κάρνι απέφυγε να αποκαλύψει το κόστος της απόκτησης του νέου στόλου υποβρυχίων, που εκτιμάται πως θα είναι πολλά δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια. Τόνισε πως σε κάθε περίπτωση, θα πρόκειται για «τη μεγαλύτερη» σύμβαση με σκοπό την απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού στην ιστορία του Καναδά.

Εξαρτημένος σε υψηλό βαθμό από τον γείτονά του, τις ΗΠΑ, για την ασφάλειά του, και με τη διμερή σχέση σε ολοένα πιο κακή κατάσταση αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Καναδάς επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις με ευρωπαίους συμμάχους για να βελτιώσει τα μέσα που διαθέτει.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είδε στην απόφαση που πήρε η Οτάβα, «παραμονή της έναρξης της συνόδου του NATO», την αποστολή «ισχυρού μηνύματος υπέρ της διατλαντικής και ευρωπαϊκής συνεργασίας».

Τον Μάιο, η Οτάβα άρχισε διαπραγματεύσεις με τη σουηδική Saab για τη δυνητική απόκτηση τουλάχιστον αεροσκαφών-ραντάρ GlobalEye, προορισμένων ιδίως για την επιτήρηση της Αρκτικής. Και, στα τέλη του 2025, η ΕΕ και ο Καναδάς ανακοίνωσαν τη συμμετοχή της χώρας της βόρειας Αμερικής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας, που βαφτίστηκε Safe, στο πλαίσιο του οποίου αναμένεται να δαπανηθούν 150 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Καναδάς αύξησε θεαματικά τις αμυντικές δαπάνες του αφότου ανέλαβε την εξουσία ο κ. Κάρνι την περασμένη χρονιά. Συνολικά έχει σκοπό να διαθέσει 82 δισεκ. καναδικά δολάρια σε πέντε χρόνια, ώστε να ευθυγραμμιστεί προοδευτικά με τον στόχο του NATO να ανέρχονται στο 5% του ΑΕΠ ως το 2035.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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