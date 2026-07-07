Axios: Οι Ιρανοί ξανάρχισαν τις επιθέσεις στο Ορμούζ

Οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας, όπως ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Οι επιθέσεις αυτές απειλούν να ακυρώσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε πριν από λιγότερο από τρεις εβδομάδες, βάσει του οποίου το Ιράν είχε συμφωνήσει να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ορμούζ. Έρχονται επίσης αμέσως μετά τη λήξη της συμφωνίας διάρκειας μίας εβδομάδας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την παύση των εχθροπραξιών στο στρατηγικό πέρασμα.

Δεν αποκλείεται μάλιστα οι ΗΠΑ να ανταποδώσουν στις επιθέσεις αυτές, με τον κίνδυνο ανάφλεξης της κρίσης στην περιοχή να είναι ξανά ορατός.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έλαβε αναφορά από ένα δεξαμενόπλοιο που ταξίδευε προς τα νότια κοντά στο Ομάν, κατά μήκος των ακτών του Στενού του Ορμούζ, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι και δεύτερο εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο. Και τα δύο πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με τον ίδιο Αμερικανό αξιωματούχο.

Υπενθυμίζεται πως οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Ντόχα του Κατάρ, ολοκληρώθηκαν χωρίς να σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ.



Πηγή: skai.gr

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