Η τουρκική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ως μια κρίσιμη ευκαιρία για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και την επίλυση των βασικών ζητημάτων που παραμένουν ανοιχτά τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Άγκυρα επιδιώκει μια συνολική συμφωνία με την Ουάσινγκτον, η οποία θα αφορά τόσο την άρση των αμερικανικών κυρώσεων όσο και την επανεκκίνηση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως μεταδίδει από την Άγκυρα ο Μανώλης Κωστίδης, στην κορυφή της ατζέντας του Τούρκου προέδρου βρίσκεται η πλήρης άρση των κυρώσεων CAATSA, οι οποίες επιβλήθηκαν μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 και εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αμυντικές σχέσεις Άγκυρας - Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά αναμένεται να ζητήσει:

την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35

την επιτάχυνση των διαδικασιών για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των F-16

την έγκριση της πώλησης κινητήρων που προορίζονται για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN

την αποδέσμευση περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με τη ρωσική Rosatom, η οποία κατασκευάζει τον πυρηνικό σταθμό Ακούγιου (Akkuyu).

Στην Άγκυρα εκτιμούν ότι η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ δημιουργεί ένα ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον, ώστε να υπάρξει πρόοδος σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα και να ανοίξει ένας νέος κύκλος στις σχέσεις Τουρκίας - Ηνωμένων Πολιτειών.

CNN Türk: «Αθήνα και Τελ Αβίβ πιέζουν την Ουάσινγκτον για να μπλοκάρουν τα F-35 στην Τουρκία»

Τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ συντονίζουν τις προσπάθειές τους μέσω των λόμπι τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αποτρέψουν την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, προβάλλει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk, ενόψει της συνάντησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ανταποκριτής του δικτύου στην Ουάσινγκτον, Γιουνούς Πακσόι, υποστήριξε ότι στην υπόθεση των F-35 δεν εμπλέκονται μόνο η αμερικανική κυβέρνηση και το Ισραήλ, αλλά και η Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, τόσο το Τελ Αβίβ όσο και η Αθήνα διαθέτουν ισχυρά δίκτυα επιρροής στην Ουάσινγκτον, μέσω των εβραϊκών και ελληνοαμερικανικών οργανώσεων πίεσης (λόμπι).

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις ξεκίνησε μια οργανωμένη εκστρατεία, με το ελληνικό λόμπι να καλεί τους Ελληνοαμερικανούς και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Κογκρέσου και να ασκήσουν πιέσεις, ώστε να αποτραπεί η πώληση των F-35 στην Τουρκία.

Ο ανταποκριτής υποστήριξε ότι αντίστοιχη κινητοποίηση υπήρξε και από οργανώσεις εβραϊκής καταγωγής, οι οποίες, όπως είπε, συμμετέχουν μέχρι σήμερα στην ίδια προσπάθεια.

Κατά τον Πακσόι, Ελλάδα και Ισραήλ έχουν πλέον ευθυγραμμιστεί γύρω από έναν κοινό στόχο: να εμποδίσουν την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Υποστήριξε ακόμη ότι βασικό κίνητρο των δύο χωρών είναι να διατηρήσουν την αεροπορική τους υπεροχή έναντι της Τουρκίας.

Ο ανταποκριτής του CNN Türk ισχυρίστηκε επίσης ότι το ζήτημα των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό έχει ουσιαστικά διευθετηθεί και ότι οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο εμπόδιο εξακολουθεί να αφορά το πρόγραμμα των F-35, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη εκστρατεία με στόχο να μην επιτραπεί η επιστροφή της Τουρκίας στο αμερικανικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών.

Hürriyet: «Ισραήλ και Ελλάδα επιχειρούν να μπλοκάρουν την πώληση των F-35»

Στο ίδιο μήκος κύματος και η εφημερίδα Hürriyet, η οποία σημειώνει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε πρόσφατα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία, όπως αναφέρει, εξέφρασε τις ανησυχίες του για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Παράλληλα, η εφημερίδα αναφέρεται στις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, υποστηρίζοντας ότι ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία ένδειξη ή σχεδιασμός για άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία.

Το δημοσίευμα εκτιμά ότι η στάση της Αθήνας και του Τελ Αβίβ εντάσσεται σε μια κοινή προσπάθεια να διατηρηθεί το ισχύον πλαίσιο περιορισμών απέναντι στην Τουρκία και να αποτραπεί η απόκτηση προηγμένων αμερικανικών οπλικών συστημάτων από την Άγκυρα.

Πηγή: skai.gr

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