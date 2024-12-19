Επική πρόκριση Παναθηναϊκού - Διέλυσε με 4-0 τη Ντινάμο Μινσκ

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 4-0 τη Ντινάμο Μινσκ, στο OAKA, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του φετινού Conference League και εξασφάλισε πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Ο Γερεμέγεφ άνοιξε το σκορ στο 33’ για να ακολουθήσουν δύο γκολ του Τετέ στο 54’ και στο 64’, όπως και ένα χαμένο πέναλτι ενδιάμεσα, μέχρι το γκολ… highlight του Ιωαννίδη από τα 35 μέτρα, στο 84ο λεπτό.

Δύο δοκάρια είχαν οι Λευκορώσοι στο 57’ και στο 79’, με τους Πίνγκας και Λόπες αντίστοιχα.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 10 βαθμούς, ανέβηκε 12ος στη γενική κατάταξη και στην κλήρωση της Παρασκευής (20/12) θα μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-3-3, τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Κώτσιρα, Γεντβάι, Ίνγκασον και Μαξ τετράδα στα μετόπισθεν. Αράο και Μαξίμοβιτς ήταν στον άξονα με τον Ουναΐ μπροστά τους, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς αγωνίστηκαν στα άκρα και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Η Ντινάμο Μινσκ από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-3-3, τον Λαπούκοφ κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Πίγκας, Μπεγκούνοφ, Γκαβρίλοβιτς και Λόπες ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Κουλίκοφ, Καλίνιν και Ντεμτσένκο να αγωνίζονται στα χαφ, τους Ζέρντεφ-Ποντστρέλοφ στα «φτερά» και τον Μελνιτσένκο ως σέντερ φορ.

Το ματς:

Ύστερα από ένα αναγνωριστικό και μάλλον «μουδιασμένο» ξεκίνημα, όπου είχε την κατοχή της μπάλας αλλά… μέχρι εκεί, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε και προσπάθησε μετά το 10’ να επιτεθεί από την αριστερή πλευρά της άμυνας της Ντινάμο Μινσκ.

Ο Τετέ κατέγραψε την πρώτη τελική στο 12ο λεπτό, αλλά το μακρινό, συρτό, σουτ του πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Λαπούκοφ. Ενώ η κεφαλιά του Γεντβάι στην αμέσως επόμενη φάση μετά από εκτέλεση κόρνερ, είχε την ίδια κατάληξη…

Για να ακολουθήσει η πρώτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία των «πράσινων», στο 14’, όταν μετά από φοβερό σόλο του Τζούριτσιτς από αριστερά, ο αμαρκάριστος Μαξίμοβιτς σούταρε ψηλά και άστοχα, λίγο έξω από την μικρή περιοχή.

Μάλιστα, ο ίδιος παίκτης έχασε μια ακόμα ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, δύο λεπτά μετά, καθώς ο Λαπούκοφ απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του, μετά το κόρνερ του Τζούριτσιτς και την κεφαλιά-πάσα του Αράο.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει για το γκολ, κυκλοφορώντας την μπάλα με υπομονή και κάνοντας επιθέσεις, πλέον, και από την αριστερή του πτέρυγα.

Με τους φιλοξενούμενους να τον περιμένουν, ωστόσο, πίσω από τη σέντρα και να κλείνουν αποτελεσματικά τους χώρους. Προσπαθώντας ταυτόχρονα να τον χτυπήσουν σε κάποια γρήγορη μετάβαση.

Τελικά, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας κατάφεραν να βρουν το… πολυπόθητο για αυτούς 1-0 στο 33’, σε μια πανέμορφα εκτελεσμένη επίθεση. Όταν από εξαιρετική κάθετη πάσα του Ουναΐ και καλοζυγισμένη σέντρα του Κώτσιρα, ο Γερεμέγεφ άνοιξε το σκορ με πλασέ στην κίνηση.

Παράλληλα, στο 40ο λεπτό έφτασαν μια ανάσα και από το 2-0, καθώς από μια ακόμα πολύ ωραία ενέργεια του Ουναΐ και σέντρα από τα αριστερά, ο Τετέ έκανε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Λαπούκοφ.

Ενώ η Ντινάμο Μινσκ είχε την πρώτη καλή της στιγμή στο 44’, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κουλίκοφ και τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει με γροθιές.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός μπήκε με την ίδια διάθεση και ευτύχησε να βρει σχετικά νωρίς ένα δεύτερο τέρμα. Στο 54ο λεπτό συγκεκριμένα, με τον Τζούριτσιτς να κλέβει, τον Ουναΐ να βγαίνει στην αντεπίθεση, δίνοντας την κάθετη πάσα στον Τετέ που μπήκε στην περιοχή από δεξιά και με πλασέ έκανε το 2-0.

Τρία λεπτά μετά οι Λευκορώσοι απείλησαν με μείωση του σκορ, όταν ο Πίγκας πάτησε περιοχή από δεξιά, σούταρε από δύσκολη γωνία, αλλά είδε την μπάλα να σταματάει στο αριστερό δοκάρι του Λοντίγκιν.

Το «τριφύλλι» εξακολούθησε να έχει τον απόλυτο έλεγχο, βέβαια, με αποτέλεσμα να φτάσει και σε ένα ακόμα γκολ στο 65’. Όταν Τετέ και Ουναΐ συνεργάστηκαν ωραία, η μπάλα έφτασε στον Τζούριτσιτς που την «έστρωσε» στον Τετέ κι εκείνος σημείωσε το 3-0 με άψογο τελείωμα.

MVP: Έχοντας να σκοράρει… ένα μήνα ο Τετέ κατάφερε σήμερα να βρει δίχτυα όχι μια αλλά δύο φορές και να βάλει την «σφραγίδα» του στη νίκη-πρόκριση των «πράσινων». Κλέβοντας την δόξα από τον -κορυφαίο σε απόδοση και διάρκεια- Αζεντίν Ουναΐ, ή τον Φώτη Ιωαννίδη για την γκολάρα που πέτυχε ενώ ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε και μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία για να κάνει χατ-τρικ, με το χαμένο πέναλτι.

Η «σφυρίχτρα»: Σε ένα ματς χωρίς δύσκολες φάσεις και ιδιαίτερα σκληρά μαρκαρίσματα, ο Χένεσι κατάφερε να δείξει τρεις κίτρινες κάρτες σε παίκτες του Παναθηναϊκού μόνο στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο να είναι… συζητήσιμες! Αντιθέτως, ο Άγγλος ρέφερι δεν ήταν το ίδιο σχολαστικός σε κάποια φάουλ που έκαναν οι ποδοσφαιριστές της Ντινάμο Μινσκ. Ενώ χρειάστηκε να άει στο VAR για να καταλογίσει το εμφανές πέναλτι στον Τετέ, σε μια κακή βραδιά για εκείνον.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μαξ (62' Μλαντένοβιτς), Αράο (72' Μπακασέτας), Μαξίμοβιτς, Ουναΐ (89' Μπρέγκου), Τετέ, Γερεμέγεφ (72' Ιωαννίδης), Τζούριτσιτς (72' Μαντσίνι).

Έμειναν στον πάγκο: Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Νταμπίζας, Φικάι.

Ντινάμο Μινσκ (Βαντίμ Σκριπτσένκο): Λαπούκοφ, Πίγκας, Μπεγκούνοφ, Γκαβρίλοβιτς, Λόπες, Κουλίκοφ (61' Αμιάν), Καλίνιν (68' Σέντκο), Ντεμτσένκο (68' Σκόλικ), Ζέρντεφ (68' Οκόρο), Μελνιτσένκο (85' Κβασίνσκι), Ποντστρέλοφ.

Έμειναν στον πάγκο: Καρατάι, Σιμάκοβιτς.

Διαιτητής: Ρομπ Χένεσι (Ιρλανδία).

Βοηθοί: Ντέρμοτ Μπρότον, Έμετ Ντίναν (Ιρλανδία).

4ος διαιτητής: Kέβιν Ο' Σάλιβαν (Ιρλανδία).

VAR: Ντάρεν Ίνγκλαντ (Αγγλία).

AVAR: Σίαν Μάσεϊ (Αγγλία).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.