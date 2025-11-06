Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το Paopantou σας παρουσιάζει το New Malmo Stadium

Ο Νίκος Παγκάκης δίνει το ρεπορτάζ για το γήπεδο στο οποίο θα αγωνιστούν οι «πράσινοι»

Μαλμο

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Σουηδία από σήμερα το μεσημέρι με στόχο να γυρίσει στην Αθήνα με το διπλό στις αποσκευές του. Ο Ράφα Μπενίτεθ κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τους «πράσινους» κόντρα στη Μάλμε και το Paopantou.gr είναι εκεί για να καλύψει το ρεπορτάζ. Ο Νίκος Παγκάκης μιλάει για το γήπεδο που θα γίνει το ματς.

