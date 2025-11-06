Λογαριασμός
Έντονο επεισόδιο ανάμεσα σε Λούκμαν και Γιούριτς - Κρατούσαν τον παίκτη οι υπόλοιποι στον πάγκο - Βίντεο

Ο Αντεμόλα Λούκμαν δεν... χωράει πια στην Αταλάντα και τα έκανε «πλακάκια» με τον Ιβάν Γιούριτς όταν βγήκε με αλλαγή στη νίκη (1-0) επί της Μαρσέιγ

Αταλάντα

Λούκμαν και Γιούριτς συμμετείχαν σε έντονο επεισόδιο το βράδυ της Τετάρτης κατά τη διάρκεια της νίκης (1-0) της Αταλάντα απέναντι στη Μαρσέιγ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.


Ο Νιγηριανός επιθετικός έδειξε τη δυσαρέσκειά του όταν βγήκε με αλλαγή από το παιχνίδι, με τον κόουτς των «μπεργκαμάσκι» να τον τραβά από το χέρι για να του μιλήσει όταν είδε ότι ο παίκτης δεν του έδινε τη σημασία που εκείνος ζητούσε.

Οι άνθρωποι του πάγκου παρενέβησαν άμεσα για να συγκρατήσουν τον ποδοσφαιριστή, όταν εκείνος θεώρησε - ορθά - άσεμνη τη χειρονομία του προπονητή του και προσπάθησε να του ζητήσει τα ρέστα...

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

