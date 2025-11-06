Λούκμαν και Γιούριτς συμμετείχαν σε έντονο επεισόδιο το βράδυ της Τετάρτης κατά τη διάρκεια της νίκης (1-0) της Αταλάντα απέναντι στη Μαρσέιγ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ademola Lookman and Atalanta head coach Ivan Juric during the Champions League win.



Not a good look, especially if you’re the coach.



pic.twitter.com/9ruMoGCU62 November 6, 2025



Ο Νιγηριανός επιθετικός έδειξε τη δυσαρέσκειά του όταν βγήκε με αλλαγή από το παιχνίδι, με τον κόουτς των «μπεργκαμάσκι» να τον τραβά από το χέρι για να του μιλήσει όταν είδε ότι ο παίκτης δεν του έδινε τη σημασία που εκείνος ζητούσε.



Οι άνθρωποι του πάγκου παρενέβησαν άμεσα για να συγκρατήσουν τον ποδοσφαιριστή, όταν εκείνος θεώρησε - ορθά - άσεμνη τη χειρονομία του προπονητή του και προσπάθησε να του ζητήσει τα ρέστα...



Δείτε το βίντεο:

