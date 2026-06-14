Στη Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: Αποθέωση από 5.000 οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο

Περισσότεροι από 5.000 οπαδοί του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υποδεχθούν τον Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο θα γυρίσει σελίδα η ομάδα, το «τιμόνι» της οποίας θα κρατήσει ο Έλληνας legend.

Ο μπασκετικός Άρης μπαίνει σε νέα εποχή με τον «Kill Bill» στην άκρη του πάγκου και το απόγευμα της Κυριακής επικράτησε πανδαιμόνιο στο αεροδρόμιο.

Με Ζήση και Ταπούτο επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο, αφού πρώτα ο V-Span πέρασε πεζός από πλήθος κόσμου που τον αποθέωσε.

Τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίασή του στα media, παρουσία και του Σιάο που επιχειρεί ν’ αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

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