Στη Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: Αποθέωση από 5.000 οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο

Περισσότεροι από 5.000 οπαδοί του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υποδεχθούν τον Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο θα γυρίσει σελίδα η ομάδα, το «τιμόνι» της οποίας θα κρατήσει ο Έλληνας legend.
@sporfm946 Μεγάλες στιγμές ζει ο μπασκετικός Άρης, με τους φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης να έχουν να έχουν κατακλύσει το αεροδρόμιο «Μακεδονία» εν αναμονή της άφιξης του Βασίλη Σπανούλη #sporfm #arisbc #spanoulis ♬ original sound - sporfm946
Ο μπασκετικός Άρης μπαίνει σε νέα εποχή με τον «Kill Bill» στην άκρη του πάγκου και το απόγευμα της Κυριακής επικράτησε πανδαιμόνιο στο αεροδρόμιο.
Με Ζήση και Ταπούτο επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο, αφού πρώτα ο V-Span πέρασε πεζός από πλήθος κόσμου που τον αποθέωσε.
Τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίασή του στα media, παρουσία και του Σιάο που επιχειρεί ν’ αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.
@sporfm946 Το αδιαχώρητο από τους οπαδούς του Άρη στην υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη #ARISBC #sporfm ♬ original sound - sporfm946
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