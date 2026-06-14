Σπανούλης: Αυτή η υπέροχη υποδοχή είναι για την αρχή του οράματος του Άρη

Ο Βασίλης Σπανούλης προκάλεσε παροξυσμό στον κόσμο του Άρη, αφού 5.000 οπαδοί περικύκλωσαν το αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν το απόγευμα της Κυριακής.



Ο V-Span αναλαμβάνει τα ηνία σε μια νέα, πολλά υποσχόμενη εποχή για τους «κίτρινους» και αντίκρισε το απόλυτο ντελίριο από τους οπαδούς του συλλόγου που βλέπουν ότι επί ηγεσίας Σιάο, ο σύλλογος θέλει να πετύχει πολλά...

«Είναι φανταστικό. Αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη» ήταν η δήλωση τουμετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.

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