Σπανούλης: Αυτή η υπέροχη υποδοχή είναι για την αρχή του οράματος του Άρη

Ο Βασίλης Σπανούλης προκάλεσε παροξυσμό στον κόσμο του Άρη, αφού 5.000 οπαδοί περικύκλωσαν το αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν το απόγευμα της Κυριακής.
Ο V-Span αναλαμβάνει τα ηνία σε μια νέα, πολλά υποσχόμενη εποχή για τους «κίτρινους» και αντίκρισε το απόλυτο ντελίριο από τους οπαδούς του συλλόγου που βλέπουν ότι επί ηγεσίας Σιάο, ο σύλλογος θέλει να πετύχει πολλά...
«Είναι φανταστικό. Αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη» ήταν η δήλωση του Σπανούλη μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.
Πηγή: sport-fm.gr
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