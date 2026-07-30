Ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SΑCEUR), ο στρατηγός Αλέξους Γκ. Γκρίνκεβιτς, είχε συνομιλία με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας, στρατηγό Βισλάβ Κουκούλαν, με θέμα την απάντηση στη συντριβή ρωσικού πυραύλου στο πολωνικό έδαφος, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE).

«Το ΝΑΤΟ και η Πολωνία ενεργοποίησαν τα αεροπορικά και τα χερσαία αμυντικά τους συστήματα» σε απάντηση της εισόδου ρωσικού πυραύλου στον εναέριο χώρο της Πολωνίας», απάντησε μέσω email ο εκπρόσωπος.

Ο στρατηγός Γκρίνκεβιτς «υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπισθεί το νατοϊκό έδαφος», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

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