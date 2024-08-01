Ο Ντιέγκο Αλόνσο ετοιμάζει τα πλάνα του για το σημερινό (1/8 21:00, web radio περιγραφή Paopantou.gr) παιχνίδι κόντρα στους Βούλγαρους. Το Τριφύλλι έχει το 2-1 από τον αγώνα του ΟΑΚΑ με τους Γερεμέγεφ και Μπακασέτα να βρίσκουν δίχτυα. Ο Ουρουγουανός τεχνικός ξέρει ότι η ομάδα του δεν πρέπει να επαναπαυτεί σε αυτό το μικρό προβάδισμα. Παναθηναϊκός: Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνει στη ρεβάνς με την Μπότεφ

