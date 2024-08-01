Λογαριασμός
Έκανε το καθήκον του κόντρα στη Μπάνια Λούκα και το πρώτο βήμα προς το σεντόνι ο ΠΑΟΚ

Μετά τη νίκη του με 3-2 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε και στη Βοσνία (1-0) της Μπάνια Λούκα, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου θα συναντήσει τη Μάλμε

ΠΑΟΚ

Νίκησε και εκτός έδρας την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League ο ΠΑΟΚ!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπορεί να μπήκε αρκετά νωθρά στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα που διεξήχθη στη Βοσνία και στο κατάμεστο από 10.000 φιλάθλους γήπεδο της αντιπάλου του, ωστόσο δεν άργησε να βρει τα πατήματά του και να πάρει τον έλεγχο, ανοίγοντας το σκορ στο 25’ με γκολ του Μουργκ και παίρνοντας τελικά τη νίκη με 1-0, αφού διαχειρίστηκε το προβάδισμά του χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και απειλήθηκε ελάχιστα.

Έτσι, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πανηγύρισε με δύο νίκες και με συνολικό σκορ 4-2 την πρόκρισή της στον επόμενο προκριματικό γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Σουηδίας, Μάλμε, ενώ παράλληλα εξασφάλισε τουλάχιστον την παρουσία του στη League Phase του Conference League.

