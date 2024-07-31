Παναθηναϊκός: Το ρεκόρ της Μπότεφ που δείχνει τη δυσκολία του αγώνα στη Βουλγαρία

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πολύ σοβαρός και να μη δώσει κανένα δικαίωμα αύριο (Πέμπτη) στη Φιλιππούπολη. Μόνο έτσι θα πάει καλά κόντρα στην Μπότεφ και θα προκριθεί στον επόμενο γύρο του Europa League.

Οι Βούλγαροι δεν αποτελούν φόβητρο, αλλά αν δείξεις έστω και λίγη χαλαρότητα ή απροσεξία απέναντί τους, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνει ζημία, και μετά να τρέχεις και να μην φτάνεις… Και μετά καληνύχτα, χωρίς περαιτέρω ανάλυση.

