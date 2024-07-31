ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θέλουν να αξιοποιήσουν τις εντός έδρας νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια και να προχωρήσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Η αυλαία ανοίγει απόψε (31/07) στις 22.00, με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται κόντρα στην Μπάνια Λούκα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League, στη Βοσνία, και να επιδιώκει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-2 από το ματς της Τούμπας.

Την Πέμπτη (01/08) στις 19.30, ρίχνονται στη… μάχη οι άλλες δύο ομάδες μας. Η ΑΕΚ μετά το νικηφόρο 4-3 επί της Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες στη Νέα Φιλαδέλφεια, παίζει στην Ανδόρα για να «σφραγίσει» την πρόκρισή της στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Σειρά παίρνει ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 21.00, ο οποίος αντιμετωπίζει την Μπότεφ Πλόβντιβ στη Βουλγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League, με τους «πράσινους» να έχουν το προβάδισμα από τη νίκη τους με 2-1 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ.

Μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τα ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και τις αναλύσεις, μέχρι να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και να πάρουν το λόγο οι ακροατές.

Ζήστε και αυτές τις ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές βραδιές, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πηγή: skai.gr

