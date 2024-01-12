Τη μνήμη του Φραντς Μπεκενμπάουερ που έφυγε την περασμένη Κυριακή (7/1) από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών θα τιμήσει η Bundesliga στη 17η αγωνιστική.

Σε όλες τις αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν μεταξύ Παρασκευής (12/1) και Κυριακής (14/1) θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του θρύλου του γερμανικού ποδοσφαίρου, ενώ οι παίκτες των 18 ομάδων που θα συμμετέχουν θα φορέσουν μαύρο περιβραχιόνιο σε ένδειξη πένθους.

Η Μπάγερν, με την οποία μεγαλούργησε ο «Κάιζερ», θα τιμήσει με ξεχωριστό τρόπο τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή που σημάδεψε την ιστορία της. Απόψε θα υποδεχθεί τη Χόφενχαϊμ στην «Allianz Arena», ένα γήπεδο του οποίου η κατασκευή προωθήθηκε από τον «Κάιζερ», όταν ήταν πρόεδρος του συλλόγου. Μάλιστα, στην οροφή του γηπέδου τοποθετήθηκε ειδικός φωτισμό με τη φράση: «Danke Franz» (ευχαριστώ Φραντς), ως φόρο τιμής για όλα όσα έκανε για τον σημαντικότερο σύλλογο όλης της Γερμανίας.

Ο Μπεκενμπάουερ ήταν ο πρώτος αμυντικός που κέρδισε δύο Χρυσές Μπάλες (1972 και 1976). Κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών τρεις συνεχόμενες φορές από το 1974 έως το 1976 και κέρδισε τέσσερις τίτλους Bundesliga με την Μπάγερν και έναν ακόμη με το Αμβούργο στο τέλος της καριέρας του.

Με την εθνική ομάδα, ο Μπεκενμπάουερ είχε 103 συμμετοχές για τη Δυτική Γερμανία. Έπαιξε σε τρία Μουντιάλ (1966, 1970 και 1974), και αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στη Γερμανία το 1974, ως παίκτης. Αργότερα, το 1990 επανέλαβε το επίτευγμα αλλά ως προπονητής. Συμμετείχε επίσης σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, κατακτώντας τον τίτλο το 1972.

Ο Φραντς Μπεκενμπάουερ είναι ένας από τους μόνο τρεις ανθρώπους στον κόσμο του ποδοσφαίρου που έχει κατακτήσει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως παίκτης και, χρόνια αργότερα, ως προπονητής. Το συγκεκριμένο κατόρθωμα έχουν πετύχει επίσης ο Βραζιλιάνος Μάριο Ζάγκαλο, ο οποίος πέθανε την περασμένη Παρασκευή (5/1), σε ηλικία 92 ετών, και ο Γάλλος Ντιντιέ Ντεσάμπ.

