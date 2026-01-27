Ενάμιση μήνα εκτός ο Τσιριβέγια: «Απογοητευτικό να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν»

Θλάση στη γάμπα του δεξιού ποδιού έχει υποστεί ο Πέδρο Τσιριβέγια, όπως μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου για τον τραυματισμό του παίκτη στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα, το διάστημα που θα απουσιάσει ο Ισπανός χαφ είναι γύρω στον ενάμιση μήνα, σε ένα κρίσιμο και κομβικό σημείο της σεζόν για τους «πράσινους», όπου έχουν το ματς με τη Ρόμα, τα διπλά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τους απαιτητικούς αγώνες στο πρωτάθλημα.

Από την πλευρά του, ο ποδοσφαιριστής είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος, όπως φάνηκε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram, αφού θα χάσει ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της σεζόν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα δουλέψει σκληρά για να επιστρέψει καλύτερος και πιο δυνατός.

«Το να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν είναι πραγματικά απογοητευτικό. Θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός. Πάμε ΠΑΟ!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram.

Η απουσία του Τσιριβέγια έρχεται σε ένα κομβικό χρονικό σημείο για το «τριφύλλι», καθώς η ομάδα μπαίνει σε ένα ιδιαίτερα πυκνό και απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τον αγώνα με τη Ρόμα, ακολουθεί το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Κηφισιά, στη συνέχεια ο πρώτος ημιτελικός Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, το μεγάλο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, η ρεβάνς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Super League απέναντι σε ΑΕΛ και ΟΦΗ.

