Το επόμενο βήμα στην καριέρα του έκανε ο Χρήστος Μανδάς. Ο Έλληνας κίπερ πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και σήμερα ανακοινώθηκε από την Μπόρνμουθ.

Ο αγγλικός σύλλογος επισημοποίησε το deal με τη Λάτσιο για τον 24χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού.

Παράλληλα, υπάρχει οψιόν αγοράς του από τα «κεράσια» η οποία φτάνει τα 18,5 εκατ. ευρώ.

Christos Mandas has completed a loan move to AFC Bournemouth 🍒👊 pic.twitter.com/jUDRWt1daY — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026

Ο Μανδάς ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ατρόμητο, ενώ ακολούθησε η μετακίνησή του στον ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί τον πούλησαν με 1,3 εκατ. ευρώ στη Λάτσιο τον Ιανουάριο του 2023, ενώ μέχρι σήμερα κατέγραψε 33 εμφανίσεις με τον ιταλικό σύλλογο.

The first-ever Greek player to represent us 🇬🇷✍️ pic.twitter.com/mhfx4S82f0 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026

Ασφαλώς, έχει υπάρξει και 2 φορές διεθνής με την Εθνική Ομάδα.

