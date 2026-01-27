Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μανδάς: «Μετακομίζει» στην Premier League για την Μπόρνμουθ

Συμφωνία Λάτσιο – Μπόρνμουθ για τον Χρήστο Μανδά - Δανεικός ο 24χρονος τερματοφύλακας, με την αγγλική ομάδα να διατηρεί την οψιόν αγοράς

Μανδάς, Eurokinissi
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle

  • Ο Μανδάς ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ατρόμητο, ενώ ακολούθησε η μετακίνησή του στον ΟΦΗ.

  • Οι Κρητικοί τον πούλησαν με 1,3 εκατ. ευρώ στη Λάτσιο τον Ιανουάριο του 2023, ενώ μέχρι σήμερα κατέγραψε 33 εμφανίσεις με τον ιταλικό σύλλογο

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του έκανε ο Χρήστος Μανδάς. Ο Έλληνας κίπερ πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και σήμερα ανακοινώθηκε από την Μπόρνμουθ.

Ο αγγλικός σύλλογος επισημοποίησε το deal με τη Λάτσιο για τον 24χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού.

Παράλληλα, υπάρχει οψιόν αγοράς του από τα «κεράσια» η οποία φτάνει τα 18,5 εκατ. ευρώ.

Ο Μανδάς ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ατρόμητο, ενώ ακολούθησε η μετακίνησή του στον ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί τον πούλησαν με 1,3 εκατ. ευρώ στη Λάτσιο τον Ιανουάριο του 2023, ενώ μέχρι σήμερα κατέγραψε 33 εμφανίσεις με τον ιταλικό σύλλογο.

Ασφαλώς, έχει υπάρξει και 2 φορές διεθνής με την Εθνική Ομάδα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Premier League Εθνική Ομάδα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark