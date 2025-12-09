Παναθηναϊκός: Τα πήρε (σχεδόν) όλα από τους γκαρντ

Ο Παναθηναϊκός είδε να μπαίνει τέλος στο νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων που έτρεχε στην Ευρωλίγκα, με τους «πράσινους» να χάνουν με σκορ 89-79 από τη Βαλένθια στο «Telekom Center Athens» για τη 14η αγωνιστική.

Οι «πράσινοι» δέχθηκαν μια δίκαιη ήττα, αφού το παιχνίδι τους στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν μονοδιάστατο. Χαρακτηριστικό είναι πως το «τριφύλλι» πήρε ελάχιστα από τους ψηλούς, με τα γκαρντ του να κουβαλούν επιθετικά σε όλο το ματς.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.