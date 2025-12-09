Παιχνίδι-τελικός στο μακρινό και παγωμένο Καζακστάν για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το μακρινό ταξίδι περίπου 6 ωρών, για να αντιμετωπίσουν το απόγευμα της Τρίτης (17:30, Cosmote Sport , bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) την Καϊράτ Αλμάτι, για την 6η αγωνιστική του φετινού Champions League.

Το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα της Καϊράτ, αλλά στην πόλη Αστάνα, σε γήπεδο που έχει κλειστεί οροφή, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στο να μην επηρεαστεί το παιχνίδι από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η θερμοκρασία των ώρα του αγώνα θα είναι -20 βαθμοί Κελσίου!

Χωρίς άλλα περιθώρια οι Πειραιώτες, βρίσκονται στην 33η θέση με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της League Phase, ψάχνοντας ακόμα την πρώτη τους νίκη και ευρισκόμενοι 4 βαθμούς μακριά από την πρώτη 24άδα, που δίνει πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Για την προηγούμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τη Ρεάλ Μαδρίτης και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 στο 29’, τελικά το πάλεψε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα, πριν γνωρίσει την ήττα με 4-3. Έχουν προηγηθεί οι εντός έδρας ισοπαλίες με Πάφο και Αϊντχόφεν και οι εκτός έδρας ήττες από Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν το τρίποντο απόψε, έτσι να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση, ενόψει των υπόλοιπων αναμετρήσεών του με Λεβερκούζεν (20/1, εντός) και Άγιαξ (28/1, εκτός). Η ήττα από τη Ρεάλ είναι και η μοναδική που έχει γνωρίσει ο Ολυμπιακός στα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια του (8 νίκες, 1 ισοπαλία), σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ το περασμένο Σάββατο νίκησε εύκολα με 3-0 τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Στα αγωνιστικά, μοναδικός απών από την κρίσιμη αναμέτρηση θα είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, με γνωστή εδώ και καιρό την απουσία του Πασχαλάκη.

«Ίσως τα αποτελέσματα να μην ήταν ως τώρα αυτά που θέλουμε, αλλά όλοι ξέρουμε πώς είναι αυτή η διοργάνωση. Η κατάσταση ακόμη είναι στο χέρι μας. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε ένα ακόμη παιχνίδι, δεν θέλω να βάλω σε κανέναν έξτρα πίεση, ούτε στον εαυτό μου, αυτό δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. «Δεν είχαμε πολύ χρόνο για ανάλυση. Θα είναι ιδιαίτερο ματς και για τις δύο ομάδες, γιατί παίζουμε και οι δύο σε πλαστικό χορτάρι.

Αυτό θα επηρεάσει τα πλάνα και των δύο ομάδων. Δεν θα είναι πλεονέκτημα η έδρα για κανέναν. Στη θεωρία, η Καϊράτ παίζει επιθετικά, πιέζει ψηλά, με μακρινές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας και θέλει να κυριαρχεί. Θεωρώ ότι το γήπεδο θα επηρεάσει και τις δύο ομάδες», δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Όσον αφορά την Καϊράτ, έχει πάρει μόλις έναν βαθμό στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, από το εντός έδρας 0-0 κόντρα στην Πάφο, ενώ έχει ηττηθεί από Σπόρτινγκ (4-1 εκτός), Ρεάλ (5-0 εντός), Ίντερ (2-1 εκτός) και Κοπεγχάγη (3-2 εκτός). Το πρωτάθλημα της χώρας της έχει ολοκληρωθεί από τις 26 του περασμένου Οκτωβρίου, με εκείνη να έχει κατακτήσει τον τίτλο ούσα στο +2 από την Αστάνα.

Ξεκίνησε την ιστορική φετινή ευρωπαϊκή της πορεία από τον 1ο προκριματικό του Champions League, ξεπερνώντας κατά σειρά τα εμπόδια των Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Κουόπιο, Σλόβαν Μπρατισλάβα και Σέλτικ.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά τη δύναμη των αντιπάλων μας. Τους έχουμε μελετήσει καλά και έχουμε παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια. Τα αποτελέσματά τους μιλούν από μόνα τους. Έχουν καλούς νεαρούς παίκτες. Αλλά είμαστε πρόθυμοι να αγωνιστούμε. Όσο πιο δυνατός είναι ο αντίπαλος, τόσο το καλύτερο για εμάς. Αυτή είναι μια δοκιμασία για εμάς. Ελπίζουμε να παίξουμε καλά και να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

Βασιζόμαστε στην υποστήριξη των φιλάθλων μας. Είμαστε χαρούμενοι που παίζουμε στο Καζακστάν», δήλωσε ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο προπονητής της Καϊράτ, Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον 17χρονο επιθετικό Νταστάν Σατπάεφ, που από το καλοκαίρι του 2026 θα ανήκει στην Τσέλσι, αλλά και τον βασικό του Ισραηλινό μεσοαμυντικό, Οφρί Αράντ.

Πιθανές ενδεκάδες:

Καϊράτ (Ουραζμπαχτίν): Aναρμπέκοφ - Μρίνσκι, Σιρομπόκοφ, Σορόκιν, Μάτα - Γκλέιζερ, Ζορζίνιο, Κασαμπουλάτ - Γκρόμικο, Ταπάλοφ, Σάντος

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Πιρόλα, Μπιανκόν, Ορτέγκα - Γκαρθία, Έσε - Μάρτινς, Τσικίνια, Στρεφέτσα - Ελ Κααμπί

Διαιτητής: Μαρτίνεθ Μουνουέρα

Βοηθοί: Ραούλ Καμπανιέρο, Ινίγο Πριέτο

Τέταρτος: Χαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας

VAR: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε, Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.

