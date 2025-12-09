Επιτακτική ανάγκη να γυρίσει το κλίμα, να βγάλει αντίδραση και να πάρει νίκη... εισιτήριο για την ευρωπαϊκή του συνέχεια ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι», έμειναν για δεύτερη σερί αγωνιστική μακριά από τη νίκη στο πρωτάθλημα, αφήνοντας δυο βαθμούς στη Λάρισα και χάνοντας πλήρως την επαφή τους με τα υψηλά «στρώματα» της βαθμολογίας.

Στο «τριφύλλι» πλέον, απαιτείται η ανασύνταξη και η ηρεμία, καθώς ακολουθεί ένα δύσκολο και πάρα πολύ σημαντικό ματς. Αυτό με την Βικτόρια Πλζεν, το βράδυ της Πέμπτης (11/12) στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League στο οποίο με νίκη θέτει σοβαρότατη υποψηφιότητα για την 8αδα που δίνει απευθείας πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, θα επιστρέψει σήμερα στο Κορωπί για να προπονηθεί ενόψει του συγκεκριμένου ματς, με τον Ισπανό τεχνικό, δεδομένα να θέλει να «εξαφανίσει» αυτά τα ατομικά λάθη που έχουν στερήσει πολλούς βαθμούς από την ομάδα.

Άλλωστε μέχρι τη διακοπή για τα Χριστούγεννα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει όλα τα παιχνίδια, τόσο αυτό με την τσεχική ομάδα, όσο και αυτά με Βόλο και ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και Καβάλα για το Κύπελλο, τα οποία θα του εξασφαλίσουν χρόνο για δουλειά και ηρεμία, ενόψει της συνέχειας.

