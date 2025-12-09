Μια ακόμη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση έρχεται για την Καρδίτσα, η οποία υποδέχεται την τουρκική Μερσίν απόψε στις 20:00 στο «Γιάννης Μπουρούσης» (COSMOTE SPORT 4). Ο αγώνας ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικός για τη συνέχεια της πορείας της ομάδας στο Basketball Champions League.

Στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τους ομίλους της διοργάνωσης, η ομάδα της Θεσσαλίας διεκδικεί όχι μόνο μια νίκη, αλλά και το πλεονέκτημα έδρας στα play-in του Ιανουαρίου, όπου θα κριθεί η είσοδος στους «16». Στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή έχει ήδη εξασφαλίσει παρουσία στα play-in και την 3η θέση του 7ου Ομίλου, έχοντας σημειώσει δύο νίκες.

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα κατάληψης της 2ης θέσης, εφόσον καλυφθεί το +8 της Μερσίν από το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι (81–73). Νίκη 9 πόντων και άνω εξασφαλίζει οριστικά τη 2η θέση, μικρότερη διαφορά αφήνει ανοικτή τη μάχη για την τελική κατάταξη, ενώ ενδεχόμενη ήττα διατηρεί την Καρδίτσα στην 3η θέση.

Στον 8ο Όμιλο, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος στα play-in, η Γκραν Κανάρια έχει «κλειδώσει» την πρωτιά, ενώ η 2η θέση κρίνεται μεταξύ Σπάρτακ Σουμπότιτσα και Λε Μαν. Η κατάταξη του συλλόγου της Καρδίτσας θα καθορίσει και το αν θα έχει πλεονέκτημα ή μειονέκτημα έδρας στη σειρά.

Η Μερσίν, με υψηλό μπάτζετ και σημαντικές καλοκαιρινές προσθήκες όπως οι Κάουαν και Μπεντίλ, διαθέτει έμπειρο ρόστερ με παίκτες όπως οι Ολασένι, Κομπς, Κρουθ, Ουάιτ και Μαρτς, καθώς και ενίσχυση από το τουρκικό πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη μέρα του αγώνα, η αποστολή της τουρκικής ομάδας είχε «κολλήσει» στη Θήβα και καθυστέρησε αρκετά να συνεχίσει το ταξίδι της προς την Καρδίτσα, εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων που έχουν στηθεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

