Παναθηναϊκός: Τα επόμενα βήματα για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη στον Βοτανικό

Το ρεπορτάζ του Διονύση Δεσύλλα για το γηπεδικό ζήτημα του Παναθηναϊκού και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη στον bwinΣΠΟΡ FM 94.6

Ο Διονύσης Δεσύλλας αναφέρθηκε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο γηπεδικό ζήτημα του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και κυρίως σε ό,τι αφορά στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Αναφέρθηκε στις μελέτες που ολοκληρώνονται, στην καθυστέρηση που έχει σημειωθεί, στις άδειες που αναμένονται να εκδοθούν, αλλά και στη χρονική διάρκεια που απαιτείται.

«Εντός Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν κάποιες πρώτες εργασίες στο οικόπεδο που είναι να χτιστούν οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Είναι θετικό αυτό. Δείχνει θετικό το ζήτημα της έκδοσης άδειας» σχολίασε σχετικά.

 
