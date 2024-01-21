Παναθηναϊκός: Ματιά...στο παρελθόν απέναντι στον Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός είναι με την ψυχολογία στα ύψη αλλά και με πολλές απουσίες, μετά την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, νικώντας 7-6 τον Ολυμπιακό στα πέναλτι.

Στο ματς του πρώτου γύρου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-1 στην Τρίπολη. Μάλιστα η τελευταία φορά που οι πράσινοι σημείωσαν δύο νίκες μέσα στη σεζόν απέναντι στον Αστέρα ήταν το 2016-17, όταν επικράτησαν με 3-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και με 5-0 στην αναμέτρηση του Β’ Γύρου στην Τρίπολη.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.