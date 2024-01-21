Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ματιά...στο παρελθόν απέναντι στον Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης και θέλει να ξεπεράσει με «τρίποντο» τις παγίδες που θα στήσουν οι Αρκάδες μέσα στη Λεωφόρο  

Παναθηναϊκός: Ματιά...στο παρελθόν απέναντι στον Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός είναι με την ψυχολογία στα ύψη αλλά και με πολλές απουσίες, μετά την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, νικώντας 7-6 τον Ολυμπιακό στα πέναλτι. 

Στο ματς του πρώτου γύρου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-1 στην Τρίπολη. Μάλιστα η τελευταία φορά που οι πράσινοι σημείωσαν δύο νίκες μέσα στη σεζόν απέναντι στον Αστέρα ήταν το 2016-17, όταν επικράτησαν με 3-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και με 5-0 στην αναμέτρηση του Β’ Γύρου στην Τρίπολη.

