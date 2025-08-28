Ο Παναθηναϊκός πήρε το 0-0 στην Τουρκία από τη Σάμσουνσπορ και σε συνδυασμό με το 2-1 του ΟΑΚΑ, προκρίθηκε στη League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός είχε πολλές φάσεις για να φύγει νικητής από την Τουρκία, ο Ντραγκόφσκι ήταν… εκεί όταν έπρεπε και το 0-0 με την Σάμσουνσπορ του έδωσε μια ακόμα πρόκριση, στα «τελικά» του Europa League.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Η Σάμσουνσπορ παρατάχθηκε με σύστημα 4-1-4-1, τον Κοτσούκ στην εστία και τους Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόγκελεν και Τόμασον τετράδα στα μετόπισθεν. Ο Γιουκσέλ ήταν ο «κόφτης», ενώ Ντιμάτα, Εντσάμ, Μακούμπου και Κίλιντς συνέθεσαν την τετράδα στα χαφ και ο Μουαντιλμαντζί έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Παναθηναϊκός «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-3-3, τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Τσιριβέγια-Τσέριν στον άξονα και τον Μπακασέτα μπροστά τους, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς ήταν τα «στηρίγματα» του προωθημένου Ιωαννίδη.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός έδειξε την διάθεση να παλέψει για κάθε μπάλα στο ξεκίνημα, αλλά επηρεάστηκε από την ατμόσφαιρα ενώ μετά το 5’ η Σάμσουνσπορ ανέβασε την πίεσή της και με το τρικ του Κίλιντς να μετατρέπεται σε δεύτερος φορ από τα αριστερά, πήρε τον έλεγχο.

Βέβαια, η ευκαιρία στο 8ο λεπτό προήλθε από το σπάσιμο της μπάλας του Μουαντιλμαντζί με το κεφάλι για τον Κίλιντς, που κινήθηκε στην «πλάτη» της αντίπαλης άμυνας, αλλά ο Ντραγκόφσκι με εντυπωσιακή επέμβαση διατήρησε το 0-0!

Ένα ακόμα επιπόλαιο γύρισμα του Κυριακόπουλου στο 11’ για τον Ντραγκόφσκι ήταν… ασορτί με το μομέντουμ υπέρ των γηπεδούχων, αλλά δεν προέκυψε κίνδυνος για τους «πράσινους» που κατάφεραν στη συνέχεια να ρίξουν το τέμπο και να κυκλοφορήσουν κάπως καλύτερα την μπάλα, κατά διαστήματα. Βέβαια, συνέχισαν να υπάρχουν φάσεις όπου η ταχύτητα και η σωματοδομή των παικτών της Σάμσουνσπορ δεν μπορούσε να «ματσαριστεί», ενώ ο Μουαντιλμαντζί σούταρε άστοχα στο 16ο λεπτό.

Παρότι επιθετικά χώλαινε, με τους Τετέ και Τζούριτσιτς να μην τροφοδοτούνται… ποτέ και τον Ιωαννίδη να δίνει πολλές «μάχες» μακριά από το κουτί, ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο να «παγώσει» το γήπεδο, στο 23’… Όταν από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα στο δεύτερο δοκάρι, ο Κυριακόπουλος σούταρε από πλάγια και αριστερά, στέλνοντας τη μπάλα ελάχιστα άουτ και χάνοντας την ευκαιρία για το 0-1!

Τα επόμενα λεπτά κύλησαν με την ομάδα του Ρουί Βιτόρια σε θέση άμυνας, ως επί το πλείστον, αλλά χωρίς να κινδυνεύσει πρακτικά, έχοντας τοποθετηθεί καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και βγάζοντας περισσότερη ψυχραιμία στις πάσες της. Μια ταχύτατη αντεπίθεση της τουρκικής ομάδας στο 38’, έβγαλε τον Μουσάμπα σε θέση βολής από τα δεξιά και διαγώνια, αλλά ο Ντραγκόφσκι ήταν… ξανά εκεί.

Μάλιστα, από το σημείο κείνο και μέχρι την ανάπαυλα ο Παναθηναϊκός κράτησε περισσότερο την μπάλα, ενώ βρήκε κι αυτός μια -ακόμα- πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει. Με τον Μπακασέτα -και πάλι- να βγάζει τον Ιωαννίδη απέναντι στον Κοτσούκ, τέσσερα λεπτά μετά, αλλά τον αρχηγό των φιλοξενούμενων να πλασάρει άστοχα, με το αριστερό!

Ο Ντραγκόφσκι επαλήθευσε την καλή του κατάσταση, γενικώς αλλά και… σήμερα, με μια ακόμα επέμβαση στο πρώτα λεπτό του επιπλέον χρόνου και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0 να διατηρείται.

MVP: Όποτε και όταν χρειάστηκε, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι ήταν στην σωστή θέση, αποκρούοντας τις προσπάθειες των αντιπάλων του! Παράλληλα, ο Πολωνός τερματοφύλακας ήταν ψύχραιμος και έβγαλε σιγουριά σε ένα ακόμα φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, δίνοντας συνέχεια στις καλές του έως τώρα εμφανίσεις.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Σάμσουνσπορ (Τόμας Ρέις): Κοτσούκ, Γιαβρού (79' Μέντες), Σάτκα, Φαν Ντρόγκελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ (60' Χόλσε), Μουσάμπα, Εντσάμ, Μακούμπου (85' Αϊντόγλου), Κίλινιτς (60' Ντιμάτα), Μουαντιλμαντζί (79' Γιαλντίρ).

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας (71' Σιώπης), Τετέ (89' Γερεμέγεφ), Ιωαννίδης (71' Σφιντέρσκι), Τζούριτσιτς (63' Πελίστρι).

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία).

Βοηθοί: Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Νταβόρ Μπελίο (Βοσνία).

4ος διαιτητής: Μίλος Γκίγκοβιτς (Βοσνία).

VAR: Πολ Φαν Μπέκελ (Ολλανδία).

AVAR: Ρόμπινς Χένσγκενς (Ολλανδία).

