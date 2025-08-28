Με τον Πιερό στην κορυφή της επίθεσης και τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά σε ελέυθερο ρόλο πίσω του παρατάσσει ο Μάρκο Νίκολιτς την ΑΕΚ στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός ξεκινά τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, με τον Ρότα στα δεξιά της άμυνας, τον Πήλιο αριστερά και τους Μουκουντί-Ρέλβας κεντρικό δίδυμο. Πινέδα και Μάριν συνθέτουν τη δυάδα στα χαφ, με τον Ελίασον στο δεξί φτερό, τον Κουτέσα στο αριστερό και Κοϊτά πίσω από τον προωθημένο Πιερό.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ live την εξέλιξη του αγώνα

Αναλυτικά οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτα, Πιερό

Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κούζεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Οζκάν, Ντε Κατ, Λανσάνα, Ουέρτα, Ανγκούλο, Τ. Αζάρ Ντόλμπεργκ.

Διαιτητής: Ρόχιτ Σάγκι

Βοηθοί: Μόρτεν Γένσεν και Γιόργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε

Τέταρτος: Ντάνιελ Χίγκραφ

VAR: Τομ Χάραλντ Χάγκεν, AVAR: Μάριους Λίεν.

