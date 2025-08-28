Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025, με στόχο τη νίκη και το προβάδισμα για την επόμενη φάση.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ live την εξέλιξη του αγώνα

Η 12άδα της Εθνικής: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Ντίνος Μήτογλου, Δημήτρης Κατσίβελης, Βασίλης Τολιόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Και η 12άδα της Ιταλίας: Μάρκο Σπίσου, Ντανίλο Γκαλινάρι, Σιμόνε Φοντέκιο, Γκαμπριέλε Πρότσιντα, Ματέο Σπανιόλο, Μόμο Ντιουφ, Νίκολα Ακέλε, Νικολό Μέλι, Τζανπάολο Ρίτσι, Σαλιού Νιάνγκ, Ντάριους Τόμπσον, Αλεσάντρο Παγιόλα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.