Eurobasket 2025: Ελλάδα - Ιταλία 52-43 (γ' περίοδος) - Live η εξέλιξη του αγώνα

Οι 12άδες της Ελλάδας και της Ιταλίας - Μόνο νίκη, στο πιο δύσκολο παιχνίδι θέλει η Εθνική Ελλάδας

Ελλάδα - Ιταλία

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025, με στόχο τη νίκη και το προβάδισμα για την επόμενη φάση.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ live την εξέλιξη του αγώνα

Η 12άδα της Εθνικής: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Ντίνος Μήτογλου, Δημήτρης Κατσίβελης, Βασίλης Τολιόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Και η 12άδα της Ιταλίας: Μάρκο Σπίσου, Ντανίλο Γκαλινάρι, Σιμόνε Φοντέκιο, Γκαμπριέλε Πρότσιντα, Ματέο Σπανιόλο, Μόμο Ντιουφ, Νίκολα Ακέλε, Νικολό Μέλι, Τζανπάολο Ρίτσι, Σαλιού Νιάνγκ, Ντάριους Τόμπσον, Αλεσάντρο Παγιόλα.

