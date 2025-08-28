Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στη League Phase

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League μετά την ισοπαλία 0-0 στην Τουρκία απέναντι στη Σάμσουνσπορ, και πλέον ετοιμάζεται για την κλήρωση της Παρασκευής (29/8, 14:00) στο Μονακό. Με το παζλ των συμμετεχόντων να ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, οι «πράσινοι» γνωρίζουν ήδη το μεγαλύτερο μέρος των πιθανών αντιπάλων τους.



Πώς λειτουργεί η League Phase

36 ομάδες συμμετέχουν σε ένα ενιαίο πρωτάθλημα.



Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες: 4 εντός έδρας και 4 εκτός.



Οι αντίπαλοι προέρχονται από 4 διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας.



Από κάθε γκρουπ, η ομάδα αντιμετωπίζει δύο αντιπάλους (έναν εντός, έναν εκτός).

Δεν επιτρέπεται να κληρωθούν πάνω από δύο ομάδες από την ίδια χώρα.



Πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του ομάδες από όλο το φάσμα της διοργάνωσης, με μερικά πολύ δυνατά ονόματα να ξεχωρίζουν:



Μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ: Ρόμα, Πόρτο, Ρέιντζερς, Φέγενορντ, Λιλ, Άστον Βίλα, Φενέρμπαχτσε, Λιόν



Σταθερές δυνάμεις: Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Μπέτις, Ζάλτσμπουργκ, Ερυθρός Αστέρας, Φράιμπουργκ, Νις, Μπολόνια, Στουτγκάρδη



Ομάδες από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη: Βικτόρια Πλζεν, Φερεντσβάρος, Σέλτικ, Βασιλεία, Νότιγχαμ, Στουρμ Γκρατς, Θέλτα



Ανερχόμενες ή εκπλήξεις: Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Μπραν, Μάλμε, Κουόπιο ή Μίντιλαντ, Λουντογκόρετς ή Σκεντίγια, Ντινάμο Κιέβου ή Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ουτρέχτη ή Ζρίνσκ, Γκενκ ή Λεχ Πόζναν, Γιουνγκ Μπόις ή Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στεάουα ή Αμπερντίν, Μπράγκα ή Λίνκολν Ρεντ Ιμπς



Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι

Ρόμα

Πόρτο

Ρέιντζερς

Φέγενορντ

Λιλ

Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Μπέτις

Ζάλτσμπουργκ

Άστον Βίλα

Φενέρμπαχτσε

Ερυθρός Αστέρας

Λιόν

Βικτόρια Πλζεν

Φερεντσβάρος

Σέλτικ

Βασιλεία

Φράιμπουργκ

Νότιγχαμ

Στουρμ Γκρατς

Νις

Μπολόνια

Θέλτα

Στουτγκάρδη

Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Μπραν

Κουόπιο ή Μίντιλαντ

Μάλμε

Λουντογκόρετς ή Σκεντίγια

Ντινάμο Κιέβου ή Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ουτρέχτη ή Ζρίνσκ

Γκενκ ή Λεχ Πόζναν

Γιουνγκ Μπόις ή Σλόβαν Μπρατισλάβας

Στεάουα ή Αμπερντίν

Μπράγκα ή Λίνκολν Ρεντ Ιμπς



Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase



1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026



Η κλήρωση τόσο του Europa όσο και του Conference League θα διεξαχθεί την Παρασκευή (29/9) στις 14:00 ώρα Ελλάδας στο Μονακό και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

