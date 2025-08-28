Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και έτσι πρέπει να παίζει»

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Champions League, καθώς θα αντιμετωπίσει Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Μπαρτσελόνα εκτός, Λεβερκούζεν εντός, Άρσεναλ εκτός, Αϊντχόφεν εντός, Άγιαξ εκτός, Πάφο εντός και Καϊράτ εκτός έδρας.



Μετά την κλήρωση, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στη μεγάλη ποικιλία των ομάδων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι «ερυθρόλευκοι», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αλλάξει την αγωνιστική του φιλοσοφία ούτε κόντρα σε μεγάλα κλαμπ όπως η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, καθώς «ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και ως τέτοια πρέπει να παίζει».

Αναλυτικά όσα είπε:



«Είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για Ρεάλ και Μπαρτσελονα. Μιλάμε για την καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης και για την καλύτερη ομάδα της Ισπανίας αυτή της στιγμή. Όσο δύσκολο και να είναι πρέπει να παλέψουμε για το καλύτερο με τον κόσμο μας στο πλευρό μας.



Είμαστε ικανοί να πετύχουμε πολλά πράγματα. Ο κόσμος μας βοηθάει πολύ. Αν θυμηθούμε το παρελθόν ο Ολυμπιακός έχει αποκλείσει σπουδαίες ομάδες και όταν παίζαμε εκτός καλούμασταν να κάνουμε ανατροπές.



Όντως μας έχουν τύχει μεγάλες ομάδες. Η Άρσεναλ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου μαζί με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελονα. Επίσης υπάρχει και ποικιλία, καλούμαστε να πάμε στο άγνωστο με την Καϊράτ. Έχει παίξει σε πολλές προκριματικές φάσεις και κατάφερε να βρεθεί μέχρι εδώ. Φαντάζομαι ότι θα είναι μια από τις πιο φιλόδοξες ομάδες της διοργανώσεις.

Δε νομίζω πως χρειάζεται ιδιαίτερο κίνητρο για να μπεις στο κλίμα με ποιες ομάδες θα παίξεις. Δε χρειάζεσαι και κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο. Όταν ακούς τον κόσμο να τραγουδάει αυτόματα μπαίνεις στο κλίμα και όταν μπαίνεις στο γήπεδο το νιώθεις.



Δεν ξέρω να παίζω αλλιώς, δεν θα αλλάξω τη φιλοσοφία μου είτε με τη Ρεάλ είτε με την Μπαρτσελονα. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και θα παίξει ως τέτοια. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έχουμε παίξει ήδη τρεις αγώνες στο πρωτάθλημα μας και θα είμαστε όπως πρέπει».

