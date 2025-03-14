Παναθηναϊκός: Το «παράδοξο» με τα καλά ημίχρονα κόντρα στη Φιορεντίνα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ άσχημα την αναμέτρηση στο Αρτέμιο Φράνκι και δέχθηκε από νωρίς δύο γκολ τα οποία τον έφεραν με την πλάτη στον τοίχο.
Διαβάστε περισσότερα στο PAO PANTOU
Πηγή: paopantou.gr
- Ο Μαρινάκης είδε με… ικανοποίηση την «έτοιμη» ευχαριστήρια επιστολή και ζητά από Παναθηναϊκό-ΑΕΚ τα 5 εκατ. ευρώ
- Ζήσε την κορυφαία 3X3 μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού στο Stoiximan AegeanBall Festival 2025!
- Η αγωνία κορυφώνεται στα play off της Super League 2 - Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Μαρτίου στον ΣΚΑΪ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.