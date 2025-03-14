Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το «παράδοξο» με τα καλά ημίχρονα κόντρα στη Φιορεντίνα

Οι «πράσινοι» έμειναν εκτός συνέχειας για το Conference League μετά την ήττα με 3-1 στη Φλωρεντία, παρά το δεύτερο καλό τους ημίχρονο

Παναθηναϊκός: Το «παράδοξο» με τα καλά ημίχρονα κόντρα στη Φιορεντίνα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ άσχημα την αναμέτρηση στο Αρτέμιο Φράνκι και δέχθηκε από νωρίς δύο γκολ τα οποία τον έφεραν με την πλάτη στον τοίχο. 

Πηγή: paopantou.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
