Εγκαινιάστηκε νέο ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λήμνου

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λήμνου προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Διοικητής της 2ης Υ.ΠΕ. Χρήστος Ροϊλός, η Δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Δημήτρης Μάνος.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεος Γ΄.

Στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, συνολικού προϋπολογισμού 500.326,00 ευρώ, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το αναβαθμισμένο ΤΕΠ λειτουργεί από τις 7 Μαρτίου 2026, προσφέροντας βελτιωμένες συνθήκες για την άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού. Παράλληλα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της δημοπράτησης ένα ευρύτερο έργο αναβάθμισης των υποδομών του Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου, συνολικής δαπάνης 5.290.204,15 ευρώ. Την υλοποίησή του θα αναλάβει η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ), με στόχο την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών και τη συνολική ενίσχυση της λειτουργικότητας της νοσοκομειακής μονάδας.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Το νοσοκομείο της Λήμνου έχει πια εντελώς καινούργια τμήματα επειγόντων περιστατικών, λειτουργικά, πλήρως εξοπλισμένα και με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να σώζουμε ζωές. Είμαστε περήφανοι γιατί δεν αφήσαμε τη μεγάλη ευκαιρία που μας δόθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να πάει χαμένη και ολοκληρώσαμε την αποστολή μας για να φτιάξουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Και συνεχίζουμε με μαζικές προσκλήσεις πρόσληψης μονίμων γιατρών εδώ στο νοσοκομείο της Λήμνου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.