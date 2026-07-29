Οι Χούθι σχεδιάζουν διόδια στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ – Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο και τις πετρελαϊκές μεταφορές

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξετάζουν ένα νέο μέτρο που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς μελετούν την επιβολή τελών διέλευσης στα περισσότερα εμπορικά πλοία που περνούν από το στρατηγικής σημασίας στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Η συζήτηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του θαλάσσιου αποκλεισμού των σαουδαραβικών λιμανιών, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με περιφερειακές πηγές που επικαλείται το Reuters, δεν έχει ακόμη καθοριστεί χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ηγεσία των Χούθι θεωρεί πως η επιβολή τελών θα μπορούσε να μετατρέψει τον έλεγχο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ σε ένα ακόμη μέσο άσκησης πίεσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Το ζήτημα φέρεται να συζητήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας των Χούθι στην Τεχεράνη τον Ιούλιο, όπου είχαν επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, Ιρανοί σύμβουλοι έχουν ήδη μεταβεί στην Υεμένη προκειμένου να συμβάλουν στη δημιουργία μηχανισμού που θα επιβλέπει την είσπραξη και τη διαχείριση των πιθανών τελών διέλευσης.

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα στοιχεία του σχεδίου είναι ότι τα κινεζικά πλοία αναμένεται να εξαιρεθούν από το καθεστώς χρεώσεων. Το Reuters είχε αποκαλύψει ήδη ότι το Πεκίνο βρίσκεται σε απευθείας επαφές με τους Χούθι, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιών του από τη νότια Ερυθρά Θάλασσα και να προστατεύσει τις εισαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου.

Η προοπτική επιβολής διοδίων σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του κόσμου προκαλεί έντονη ανησυχία στις χώρες του Κόλπου αλλά και στην Ευρώπη. Το Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελεί βασική πύλη που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, ενώ είναι κρίσιμος για τη μεταφορά πετρελαίου και εμπορευμάτων προς τη Διώρυγα του Σουέζ. Ενδεχόμενη διατάραξη της ναυσιπλοΐας θα περιόριζε σημαντικά τις εναλλακτικές διαδρομές της Σαουδικής Αραβίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση.

Παρά τις απειλές και τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών, τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης ναυτιλιακών μεταφορών Kpler δείχνουν ότι η κίνηση μέσω του Μπαμπ ελ Μαντέμπ κατέγραψε την Τρίτη την υψηλότερη ημερήσια διέλευση της τελευταίας εβδομάδας, με 39 εμπορικά πλοία να περνούν από το στενό. Ωστόσο, η συνολική ναυτιλιακή δραστηριότητα παραμένει αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, καθώς πολλές εταιρείες εξακολουθούν να αποφεύγουν την περιοχή λόγω των αυξημένων κινδύνων και του υψηλού κόστους ασφάλισης.

Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι, εάν οι Χούθι προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου, θα δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την επιβολή μονομερών χρεώσεων σε διεθνείς θαλάσσιους διαύλους. Παράλληλα, η εξέλιξη αναμένεται να αυξήσει την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, σε μια περίοδο που η ναυσιπλοΐα στην περιοχή δεν έχει ακόμη επανέλθει πλήρως μετά τις επιθέσεις που ξεκίνησαν οι Χούθι στα τέλη του 2023.



Πηγή: skai.gr

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