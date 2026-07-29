Συναγερμός σε παραλία στη Χαλκιδική: Ναυαγοσώστες έσωσαν 12χρονο από πνιγμό

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης στην παραλία της Χανιώτης στη Χαλκιδική, καθώς ένας 12χρονος παραλίγο να πνιγεί την ώρα που κολυμπούσε.
Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στα social media ο εθελοντής διασώστης Ιωάννης Κολοκυθάς.
Όπως αναφέρει, στις 11:00 το πρωί οι ναυαγοσώστες ανέσυραν από το νερό το παιδί και κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν τον 12χρονο πριν σπεύσει το ΕΚΑΒ.
Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρίας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
- Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις- Μήνυμα 112 για απομάκρυνση κατοίκων
- Ηγουμενίτσα: «Μπλόκο» σε φορτηγό με 92,5 κιλά κάνναβης από την Ιταλία – Η αξία των ναρκωτικών είναι άνω των 2 εκατ. ευρώ
- Στον ανακριτή ο 30χρονος Αιγύπτιος για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα – Στο μικροσκόπιο ο ηθικός αυτουργός
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.