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Jeep Avenger e-Hybrid: Δικό σας με όφελος έως €2.500

Αποκτήστε το ετοιμοπαράδοτο Jeep Avenger e-Hybrid με κορυφαία προνόμια Βελμάρ.

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Η Βελμάρ προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία απόκτησης του Jeep Avenger e-Hybrid, συνδυάζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος έως 2.500€ και κορυφαία κάλυψη για απόλυτη σιγουριά με 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Αποτελώντας ένα γνήσιο Jeep με αυθεντικό DNA, το Avenger e-Hybrid γίνεται πιο συμφέρον από ποτέ, με όφελος για το δυνητικό αγοραστή που αγγίζει τις €2.500. Η ενέργεια αφορά στα επίπεδα εξοπλισμού Longitude και Altitude, συμπεριλαμβάνοντας εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών με κάλυψη και για την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα Jeep Βελμάρ και να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα αυτοκίνητα με το ειδικό όφελος απόκτησης, καθώς και για όλες τις εκδόσεις και τις επιλογές εξοπλισμού του νέου Jeep Avenger e-Hybrid.

Περισσότερες πληροφορίες: https://jeep-velmar.gr/

Καταστήματα Jeep Βελμάρ

•    Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 61, T.: 210 6155800, Τ.Κ.15124
•    Ν. Ερυθραία: 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Γέφυρα Βαρυμπόμπης, T.: 211106300, Τ.Κ.14671

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Πηγή: skai.gr

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