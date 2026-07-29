Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Μακρόν, επιβεβαιώνοντας τη σχετική ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο Ουκρανός ηγέτης.

«Καθ’ οδόν από την Ουάσιγκτον, είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Μακρόν. Ενημέρωσα τον Εμμανουέλ για τις λεπτομέρειες των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο και στην Αμερικανική Γερουσία, όπως επίσης και τις τρέχουσες προοπτικές στη διπλωματία «έγραψε ο Ζελέσνκι στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

«Είμαι ευγνώμων για την προθυμία του προέδρου Μακρόν να βοηθήσει και να κάνει κάθε αναγκαία προσπάθεια», προσθέτει ο Ζελέσνκι.

Το γραφείο του Μακρόν δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες αναφορικά με τη φύση των συνομιλιών που είχε με τον Ζελένσκι.

Η συνομιλία έγιναν μία ημέρα μετά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόνλατν Τραμπ με τον Ζελέσνσκι στην Ουάσιγκτον κατά την οποία συζήτησαν την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία και τα σχέδια παραγωγής από την Ουκρανία πυραύλων αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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