Ερχιουρμάν: Θετικό βήμα η επίσκεψη Γκουτέρες - Πρώτα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μετά νέες διαπραγματεύσεις

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν χαρακτήρισε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο ως ένα σημαντικό και θετικό βήμα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη διήμερη επίσκεψη του επικεφαλής του ΟΗΕ, ο Ερχιουρμάν δήλωσε ότι «η επίσκεψη επιβεβαίωσε τη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, υπογράμμισε την ισότητα των δύο ηγετών στο πλαίσιο του ΟΗΕ και ενίσχυσε τη σημασία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μιας νέας μεθοδολογίας διαπραγμάτευσης και μιας προσέγγισης προσανατολισμένης στα αποτελέσματα, πριν από οποιαδήποτε μελλοντική διευρυμένη συνάντηση 5+1».

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν δήλωσε ότι «η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο έπειτα από 16 χρόνια καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο Αντόνιο Γκουτέρες στο Κυπριακό».

Σημείωσε ότι «ο Γενικός Γραμματέας συνοδευόταν από ορισμένους από τους ανώτατους αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας τη σύνθεση της αντιπροσωπείας ως πρόσθετη απόδειξη της σημασίας που αποδόθηκε στην επίσκεψη».

Ο Ερχιουρμάν χαιρέτισε επίσης «την απόφαση του Γκουτέρες να συναντηθεί ξεχωριστά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στον νότο και με τον ίδιο στον βορρά, λέγοντας ότι αυτό επιβεβαίωσε την αρχή της ισότητας των δύο ηγετών στο πλαίσιο του ΟΗΕ, παρά την κριτική που διατυπώθηκε στα ελληνοκυπριακά μέσα ενημέρωσης».

Ανέφερε ακόμη ότι «η παρουσία του Γενικού Γραμματέα στη Λευκωσία αντανακλούσε τον ρόλο του ως διευκολυντή της διαδικασίας, βοηθώντας τους δύο ηγέτες να συζητήσουν τα ζητήματα απευθείας στο νησί και όχι αλλού».

Παρότι από την επίσκεψη δεν προέκυψαν συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, ο Ερχιουρμάν δήλωσε ότι τη θεωρεί πολιτικά σημαντική και θετική εξέλιξη.

Ο Ερχιουρμάν τόνισε ότι τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και μια συμφωνημένη μεθοδολογία θα πρέπει να προηγηθούν της έναρξης οποιωνδήποτε νέων επίσημων διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι τα χρόνια χωρίς ουσιαστικές συνομιλίες έχουν εντείνει τη δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών.

Υπενθύμισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι «αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά», σημειώνοντας ότι τα διδάγματα από τις αποτυχημένες διαπραγματευτικές προσπάθειες του 2004 και του Κρανς-Μοντανά το 2017 καθιστούν αναγκαία μια νέα προσέγγιση.

Ο Ερχιουρμάν δήλωσε ότι το ίδιο το πρόγραμμα του Γκουτέρες «ανέδειξε τη σημασία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μέσω επισκέψεων στην Επιτροπή Αγνοουμένων και συναντήσεων με τις δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές».

Πρόσθεσε ότι και οι τελικές δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις προετοιμασίες που αφορούν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τη μεθοδολογία.



Πηγή: skai.gr

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