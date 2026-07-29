Νεκρός σε τροχαίο ο Γκλεν Χάνσαρντ: Είχε κερδίσει Όσκαρ για το «Falling Slowly»

Ο Ιρλανδός μουσικός και ηθοποιός, Γκλεν Χάνσαρντ, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στο Δουβλίνο, σε ηλικία 56 ετών, σύμφωνα με ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης. Ο Χάνσαρντ είχε κερδίσει το 2008 το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Falling Slowly», το οποίο ακουγόταν στην ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή «Once». Το βραβείο είχε μοιραστεί με τη Μαρκέτα Ίργκλοβα, συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία και μετέπειτα συνεργάτιδά του στο μουσικό ντουέτο The Swell Season.

Glen Hansard, the Irish musician who starred in the 2007 film “Once” and won the best song Oscar for “Falling Slowly,” died on Wednesday in a motorcycle crash. He was 56.



According to the BBC, Hansard was killed in a single-vehicle crash in his home city of Dublin.… July 29, 2026

Η αντίδραση του Ιρλανδού πρωθυπουργού

Τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του μουσικού εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μάικλ Μάρτιν. Σε δήλωσή του, τον χαρακτήρισε «έναν ταλαντούχο μουσικό και ηθοποιό, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στο πολιτιστικό τοπίο της Ιρλανδίας επί πολλά χρόνια».

Ο Γκλεν Χάνσαρντ ξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή σε νεαρή ηλικία, παίζοντας ως πλανόδιος μουσικός στους δρόμους του Δουβλίνου. Το 1990 ίδρυσε το ιρλανδικό ροκ συγκρότημα The Frames, στο οποίο ήταν τραγουδιστής και βασικός δημιουργός. Το συγκρότημα απέκτησε πιστό κοινό στην Ιρλανδία και διεθνή αναγνώριση, αποτελώντας σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ιρλανδικής μουσικής σκηνής.

Irish musician Glen Hansard, who won a Best Original Song Oscar in 2008 for the indie film “Once,” died in a motorcycle crash at the age of 56, his management company says. https://t.co/skgphU0oS7 — NBC News (@NBCNews) July 29, 2026

Στη συνέχεια, ο Χάνσαρντ κυκλοφόρησε αρκετά προσωπικά άλμπουμ, ενώ γνώρισε μεγάλη επιτυχία και ως μέλος των The Swell Season, του ντουέτου που δημιούργησε μαζί με τη Μαρκέτα Ίργκλοβα. Η διεθνής αναγνώριση κορυφώθηκε με την ταινία «Once» και το «Falling Slowly», το τραγούδι που τον οδήγησε στη σκηνή των Όσκαρ και έγινε το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι της καριέρας του.

Πηγή: skai.gr

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