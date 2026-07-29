Τις καλοκαιρινές διακοπές της σε έναν ειδυλλιακό τροπικό προορισμό απολαμβάνει η Χάλι Μπέρι μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Βαν Χαντ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός άνοιξε το φωτογραφικό άλμπουμ του ταξιδιού της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες γεμάτες φοίνικες, γαλαζοπράσινα νερά και χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Χάλι Μπέρι έγραψε πως κάθε ταξίδι την αλλάζει λίγο, συνοψίζοντας τη διάθεση ανανέωσης και ξεκούρασης που αποπνέουν οι φωτογραφίες.

Σε ορισμένες από τις φωτογραφίες, η 59χρονη σταρ ποζάρει μπροστά στο παραθαλάσσιο κατάλυμα όπου διαμένει, φορώντας ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό με δαντελένιες λεπτομέρειες. Σε διαφορετικό στιγμιότυπο εμφανίζεται τυλιγμένη με ένα ανάλαφρο κιμονό, χωρίς εσώρουχα, κρατώντας τον πρωινό καφέ της και απολαμβάνοντας τη θέα προς το νερό.

Από το καλοκαιρινό άλμπουμ δεν έλειψαν οι φωτογραφίες με τον Βαν Χαντ. Σε μία από αυτές, η ηθοποιός αγκαλιάζει τον μουσικό κατά τη διάρκεια βόλτας με σκάφος, με το ηλιοβασίλεμα να δημιουργεί το ιδανικό φόντο. Η ηθοποιός ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2026, κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ότι είχε δεχθεί την πρόταση γάμου του συντρόφου της.

Η ίδια θέλησε τότε να ξεκαθαρίσει τη σύγχυση που είχε δημιουργηθεί, καθώς παλαιότερες δηλώσεις του ζευγαριού είχαν δώσει την εντύπωση ότι είχε απορρίψει την πρόταση. «Δεν είπα όχι. Απλώς δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία. Φυσικά και είπα ότι θα τον παντρευτώ», είχε εξηγήσει, δείχνοντας παράλληλα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.

Πηγή: skai.gr

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