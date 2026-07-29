Τεχνητή Νοημοσύνη στην τάξη: Επιμορφώθηκαν 1.044 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «GenAI Empowered Educators», στο οποίο συμμετείχαν 1.044 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων από ολόκληρη την Ελλάδα, με στόχο την υπεύθυνη και παιδαγωγικά αξιοποιήσιμη χρήση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το The Tipping Point και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με την υποστήριξη της Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν διπλάσιος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που καταδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για την πρακτική εφαρμογή των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία.

Περισσότεροι από δύο στους τρεις συμμετέχοντες, ποσοστό άνω του 67%, υπηρετούν σε σχολεία της Περιφέρειας, από την Αλεξανδρούπολη έως τα Κουφονήσια. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικοί από νησιωτικές, απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές, αποκτώντας πρόσβαση σε σύγχρονες γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες ανεξάρτητα από τον τόπο υπηρεσίας τους.

Η επιμόρφωση βασίστηκε σε πραγματικά εκπαιδευτικά σενάρια και στη βιωματική χρήση εργαλείων Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τρόπους δημιουργικής αξιοποίησης της τεχνολογίας, αλλά και με τις μεθόδους κριτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που παράγουν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναγνώριση των περιορισμών και των πιθανών λαθών των συγκεκριμένων εργαλείων, καθώς και στην ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία με τρόπο που να υποστηρίζει και όχι να υποκαθιστά τον ρόλο του εκπαιδευτικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αξιολόγησης του προγράμματος, το 97,4% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι αισθάνεται πλέον έτοιμο να αξιοποιήσει δημιουργικά και υπεύθυνα την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη στη διδασκαλία. Παράλληλα, το 97,2% εκτίμησε ότι η επιμόρφωση συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού.

«Ο ρόλος του εκπαιδευτικού όχι μόνο δεν υποβαθμίζεται, αλλά γίνεται πιο κρίσιμος. Είμαι εγώ που ορίζω το παιδαγωγικό πλαίσιο, ελέγχω την εγκυρότητα των πληροφοριών και διασφαλίζω τη συμβατότητα με τις αξίες και τις ανάγκες των μαθητών μου», ανέφερε δάσκαλος από την Κρήτη που συμμετείχε στο πρόγραμμα.

Η επιμόρφωση μεταφέρθηκε και στις σχολικές αίθουσες, καθώς οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν και υλοποίησαν δραστηριότητες με την υποστήριξη εργαλείων GenAI, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 28.791 μαθητές και μαθήτριες.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, οι δραστηριότητες ενίσχυσαν τη συμμετοχή των μαθητών, υποστήριξαν την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και συνέβαλαν στη δημιουργία ενός περισσότερο δημιουργικού, διαδραστικού και συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, το 93,2% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι αισθάνεται καλύτερα προετοιμασμένο να καθοδηγήσει τους μαθητές στην υπεύθυνη χρήση των εφαρμογών Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Οι εκπαιδευτικοί ακούμε συνέχεια για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά κανείς δεν μας είχε δείξει στην πράξη πώς να τη χρησιμοποιούμε. Το πρόγραμμα μας βοήθησε να ξεπεράσουμε τον φόβο για την τεχνολογία και να κάνουμε το μάθημα πιο σύγχρονο», σημείωσε εκπαιδευτικός Επαγγελματικού Λυκείου.

Η συνεργασία της Πειραιώς, του The Tipping Point και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών γύρω από τις νέες τεχνολογίες.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης με υπευθυνότητα, παιδαγωγικά κριτήρια και ουσιαστικό όφελος για τη σχολική κοινότητα.



Πηγή: skai.gr

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