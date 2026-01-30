Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Περιορισμένα τα εισητήρια με Βικτώρια Πλζεν λόγω γηπέδου και αυστηρών ελέγχων

Στο ΟΑΚΑ το πρώτο παιχνίδι, στην Τσεχία η Ρεβάνς - Το γήπεδο είναι αρκετά μικρό

Παναθηναϊκός, Eurokinissi
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Μάλιστα, με δεδομένο ότι η αστυνομία είναι πολύ αυστηρή στους ελέγχους και τις ταυτοπροσωπίες, προκύπτει ότι δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση «πράσινων» φιλάθλων σε άλλες θύρες
  • Το γήπεδο της Βικτώρια Πλζεν είναι μόλις 11.000 θέσεων

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Βικτόρια Πλζεν στα Play-Offs του Europa League, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στο ΟΑΚΑ και την ρεβάνς στην Τσεχία.

Φυσικά ο Παναθηναϊκός θα πάρει εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι, όμως επειδή το γήπεδο της Βικτόρια είναι αρκετά μικρό (11 χιλ. θέσεων), αυτά θα είναι πολύ περιορισμένα.

Μάλιστα, με δεδομένο ότι η αστυνομία είναι πολύ αυστηρή στους ελέγχους και τις ταυτοπροσωπίες, προκύπτει ότι δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση «πράσινων» φιλάθλων σε άλλες θύρες.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Europa League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark