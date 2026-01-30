- Μάλιστα, με δεδομένο ότι η αστυνομία είναι πολύ αυστηρή στους ελέγχους και τις ταυτοπροσωπίες, προκύπτει ότι δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση «πράσινων» φιλάθλων σε άλλες θύρες
- Το γήπεδο της Βικτώρια Πλζεν είναι μόλις 11.000 θέσεων
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Βικτόρια Πλζεν στα Play-Offs του Europa League, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στο ΟΑΚΑ και την ρεβάνς στην Τσεχία.
Φυσικά ο Παναθηναϊκός θα πάρει εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι, όμως επειδή το γήπεδο της Βικτόρια είναι αρκετά μικρό (11 χιλ. θέσεων), αυτά θα είναι πολύ περιορισμένα.
Μάλιστα, με δεδομένο ότι η αστυνομία είναι πολύ αυστηρή στους ελέγχους και τις ταυτοπροσωπίες, προκύπτει ότι δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση «πράσινων» φιλάθλων σε άλλες θύρες.
