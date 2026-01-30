Προχωράει για τον Μούσα Σισοκό ο Παναθηναϊκός

Για την απόκτηση του Μούσα Σισοκό κινείται ο Παναθηναϊκός.

Όπως ανέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας μεταφέροντας το ρεπορτάζ του τριφυλλιού, υπάρχει μια πληροφορία που θέλει τους πράσινους να κινούνται για τον Γάλλο άσο.

Ο 36χρονος μέσος, αυτή την στιγμή ανήκει στη Γουότφορντ με συμβόλαιο το οποίο φτάνει στη λήξη του στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί στη Νιούκαστλ μεταξύ και άλλων ομάδων, στην οποία όμως είχε συνεργαστεί με τον Ράφα Μπενίτεθ στο διάστημα της παρουσίας του Ισπανού στην ομάδα.

Γεγονός που φαίνεται να έχει παίξει ρόλο στην απόφαση του προπονητή του τριφυλλιού στην εισήγησή του για τον Γάλλο.

Ο Σισοκό φέτος έχει 21 συμμετοχές στην Championship και στις άλλες αγγλικές διοργανώσεις με τη φανέλα της Γουότφορντ. Μπορεί να αγωνιστεί ως κεντρικός χαφ, αλλά και ως δεξιός εσωτερικός μέσος με δυνατά στοιχεία την αντοχή του και τα τρεξίματα στη μεσαία γραμμή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.