«Συμφωνία Μπεσίκτας με Τσιμίκα»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Footmercato, η Μπεσίκτας εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης του διεθνή Έλληνα μπακ, έχοντας μάλιστα έρθει σε συμφωνία

Τσιμίκας

Ένα μεγάλο ερωτηματικό συνεχίζει να υπάρχει γύρω από το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα.

Ο 29χρονος μπακ έχει παραχωρηθεί δανεικός από τη Λίβερπουλ στη Ρόμα, όμως τα δημοσιεύματα που ήθελαν τους πρωταθλητές Αγγλίας να έχουν στα χέρια τους πρόταση για την παραχώρηση του Ρόμπερτσον, έφεραν και σενάρια επιστροφής του Τσιμίκα στην ομάδα του Σλοτ.

Νέο δημοσίευμα πάντως, αυτή τη φορά από το «Footmercato», συνδέει και την Μπεσίκτας με τον διεθνή μπακ, κάνοντας μάλιστα λόγο για συμφωνία της τουρκικής ομάδας με τον ίδιο.

Στο ίδιο δημοσίευμα, αναφέρεται ότι πλέον η Μπεσίκτας καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον Τσιμίκα και στον Νούνο Ταβάρες, ενώ αποκαλύπτεται επίσης ότι έχει καταθέσει πρόταση στη Λίβερπουλ για δανεισμό του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, έχοντας παράλληλα στο στόχαστρό της και έναν top-class επιθετικό.

