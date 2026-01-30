«Συμφωνία Μπεσίκτας με Τσιμίκα»

Ένα μεγάλο ερωτηματικό συνεχίζει να υπάρχει γύρω από το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα.

Ο 29χρονος μπακ έχει παραχωρηθεί δανεικός από τη Λίβερπουλ στη Ρόμα, όμως τα δημοσιεύματα που ήθελαν τους πρωταθλητές Αγγλίας να έχουν στα χέρια τους πρόταση για την παραχώρηση του Ρόμπερτσον, έφεραν και σενάρια επιστροφής του Τσιμίκα στην ομάδα του Σλοτ.

Νέο δημοσίευμα πάντως, αυτή τη φορά από το «Footmercato», συνδέει και την Μπεσίκτας με τον διεθνή μπακ, κάνοντας μάλιστα λόγο για συμφωνία της τουρκικής ομάδας με τον ίδιο.

Στο ίδιο δημοσίευμα, αναφέρεται ότι πλέον η Μπεσίκτας καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον Τσιμίκα και στον Νούνο Ταβάρες, ενώ αποκαλύπτεται επίσης ότι έχει καταθέσει πρόταση στη Λίβερπουλ για δανεισμό του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, έχοντας παράλληλα στο στόχαστρό της και έναν top-class επιθετικό.

🚨⚪️⚫️🦅🇬🇷🇵🇹🇬🇪 #SüperLig |



❗️Beşiktaş are currently working on several signings across different positions:



🔐 A full agreement has been reached with Kostas Tsimikas (Liverpool) and Nuno Tavares (Besiktas). The club is expected to choose one of the two within the next 24 to 48… pic.twitter.com/Kf50W1fkIo — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 30, 2026

