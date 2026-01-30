Ποσό-ρεκόρ ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να στοιχηματιστεί νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Super Bowl της επόμενης εβδομάδας, ανάμεσα στους Seattle Seahawks και τους New England Patriots, ανακοίνωσε η American Gaming Association.

Η εμπορική ένωση, που εκπροσωπεί τη βιομηχανία καζίνο στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι το ποσό αυτό (αυξημένο κατά σχεδόν 27% σε σχέση με πέρυσι) αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και τη δυναμική της νόμιμης αγοράς αθλητικού στοιχηματισμού.

«Κανένα άλλο γεγονός δεν φέρνει τους φιλάθλους κοντά όπως το Super Bowl, και αυτό το ποσό-ρεκόρ δείχνει πόσο πολύ οι Αμερικανοί απολαμβάνουν το στοίχημα ως μέρος της εμπειρίας», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AGA, Μπιλ Μίλερ.

«Επιλέγοντας νόμιμα και ρυθμιζόμενα στοιχηματικά πρακτορεία, οι φίλαθλοι διασκεδάζουν, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουν μια ασφαλή και υπεύθυνη αγορά».

Το 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατήργησε την ομοσπονδιακή απαγόρευση του αθλητικού στοιχηματισμού. Από τότε, 38 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια έχουν νομιμοποιήσει το αθλητικό στοίχημα σε συγκεκριμένες μορφές.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανάλυση του Legal Sports Report, σε συνεργασία με τη Sports Betting Alliance, προέβλεψε ότι 1,71 δισ. δολάρια θα στοιχηματιστούν νόμιμα στις ΗΠΑ για το Super Bowl.

Ο τελικός του NFL δημιουργεί κάθε χρόνο ένα «στοιχηματικό πάρτι» και η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί στις 8 Φεβρουαρίου στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Οι Seahawks, που επιστρέφουν στο Super Bowl για πρώτη φορά από το 2015, θεωρούνται φαβορί απέναντι στους Patriots, οι οποίοι διεκδικούν το έβδομο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και το πρώτο από το 2019.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την κλήρωση του Μουντιάλ πραγματικού ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό, παραδέχθηκε πως δεν έχει λογική το δυναμικό αμερικανικό άθλημα να λέγεται «ποδόσφαιρο», ικανοποιώντας πολλούς Ευρωπαίους φιλάθλους.

Πηγή: skai.gr

