Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων

Στις 18 και στις 24 Φεβρουαρίου τα παιχνίδια - Στο «Γ.Καραϊσκάκης» το πρώτο παιχνίδι και και στο Λεβερκούζεν η ρεβάνς

Ολυμπιακός, Eurokinissi
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Εντός έδρας το πρώτο παιχνίδι
  • Ξανά στον δρόμο των «ερυθρόλευκων» οι «ασπιρίνες»

Ο Ολυμπιακός «έπεσε» πάνω στη Λεβερκούζεν στον ενδιάμεσο γύρο πριν τους «16» του Champions League, μετά τις τρεις διαδοχικές νίκες που πήρε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ απέναντι σε Καϊράτ, Άγιαξ και… τις «ασπιρίνες», τις οποίες συναντά και πάλι μπροστά του.

Η UEFA γνωστοποίησε πως το πρώτο παιχνίδι, που θα διεξαχθεί στο «Γ.Καραϊσκάκης», θα σημειωθεί τη 18η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00 Ελλάδας, ενώ, η ρεβάνς στο Λεβερκούζεν θα γίνει στις 24 του μήνα, ημέρα Τρίτη, πάλι στις 22:00 Ελλάδας.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Champions League Ολυμπιακός Μπάγερ Λεβερκούζεν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark