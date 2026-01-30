Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εντός έδρας το πρώτο παιχνίδι

Ξανά στον δρόμο των «ερυθρόλευκων» οι «ασπιρίνες»

Ο Ολυμπιακός «έπεσε» πάνω στη Λεβερκούζεν στον ενδιάμεσο γύρο πριν τους «16» του Champions League, μετά τις τρεις διαδοχικές νίκες που πήρε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ απέναντι σε Καϊράτ, Άγιαξ και… τις «ασπιρίνες», τις οποίες συναντά και πάλι μπροστά του.

Η UEFA γνωστοποίησε πως το πρώτο παιχνίδι, που θα διεξαχθεί στο «Γ.Καραϊσκάκης», θα σημειωθεί τη 18η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00 Ελλάδας, ενώ, η ρεβάνς στο Λεβερκούζεν θα γίνει στις 24 του μήνα, ημέρα Τρίτη, πάλι στις 22:00 Ελλάδας.



