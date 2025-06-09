Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πρόσφατα προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι έχει σύμβαση με το ΟΑΚΑ μέχρι το 2027. Έτσι το “τριφύλλι” εξετάζει διάφορες επιλογές αναφορικά με τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Την ώρα που τα σενάρια, έδιναν και έπαιρναν για τη Λεωφόρο η πραγματικότητα είναι ότι – ενώ αναμένονται και τα εισιτήρια διαρκείας σύντομα – η διοίκηση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για το που θα ανθίσει…το τριφύλλι

Πηγή: skai.gr

