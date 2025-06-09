Λογαριασμός
Ολοταχώς για ΟΑΚΑ τη νέα σεζόν, η “σφήνα” της Κηφισιάς

Ο Νίκος Παγκάκης έχει όλο το ρεπορτάζ για το γηπεδικό του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν

paopantou

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πρόσφατα προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι έχει σύμβαση με το ΟΑΚΑ μέχρι το 2027. Έτσι το “τριφύλλι” εξετάζει διάφορες επιλογές αναφορικά με τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Την ώρα που τα σενάρια, έδιναν και έπαιρναν για τη Λεωφόρο η πραγματικότητα είναι ότι – ενώ αναμένονται και τα εισιτήρια διαρκείας σύντομα – η διοίκηση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για το που θα ανθίσει…το τριφύλλι

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός γήπεδο ΟΑΚΑ
