Γιαννακόπουλος: «Το πιο βρώμικο πρωτάθλημα που έχουν πάρει ποτέ...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολιάζοντας μέσω social media την κατάληξη του φετινού πρωταθλήματος μπάσκετ και την κατάκτηση του τίτλου από τον Ολυμπιακό με το 3-1 που ήρθε με ανατροπή στη σειρά και με break στο ΟΑΚΑ στο τρίτο παιχνίδι, ανέφερε:

«Άκουσα να λένε για το πιο μάγκικο πρωτάθλημα, λέει, που έχουν πάρει ποτέ. Εγώ θα πω ότι είναι το πιο βρώμικο πρωτάθλημα που έχουν πάρει ποτέ. Και νομίζω ότι συμφωνείτε και το 95% της Ελλάδος».

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε και το στίγμα για την νοοτροπία που θέλει να έχουν άπαντες στον σύλλογο από... το βράδυ της Κυριακής, όταν και εκκίνησε η νέα αγωνιστική περίοδος για τον Παναθηναϊκό προκειμένου να επιστρέψει στην κορυφή και τις επιτυχίες.

