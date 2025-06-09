Η Bild αναφέρει ότι ένας οπαδός έχασε τη ζωή του στην Allianz Arena κατά τη διάρκεια της παράτασης του μεγάλου τελικού του Nations League ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία, το βράδυ της Κυριακής.

Πιο συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας, έπεσε από το πάνω διάζωμα, προσγειώθηκε στα δημοσιογραφικά θεωρεία και αμέσως, όλοι έσπευσαν να ζητήσουν τη βοήθεια των διασωστών και των γιατρών.

Παρά τις προσπάθειες και την παροχή φροντίδας, ο οπαδός άφησε την τελευταία του πνοή και ο ομοσπονδιακός κόουτς των Ισπανών, Ντε Λα Φουέντε, έχοντας ενημερωθεί για το συμβάν, προτού αναφερθεί σε οτιδήποτε αγωνιστικό, θέλησε να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια για τον χαμό του ανθρώπου...

