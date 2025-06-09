Το 15ο πρωτάθλημα της ιστορίας του πανηγυρίζει από χθες ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 85-71 του Παναθηναϊκού μέσα στο ΣΕΦ και πήρε τον τίτλο στα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

Οι «ερυθρόλευκοι», αντί να βρεθούν σε κάποιο νυχτερινό κέντρο (κοινώς μπουζούκια), βρέθηκαν σε κλαμπ της Παραλιακής, στην περιοχή του Αλίμου, και αυτό αντιλήφθηκαν όσοι βρέθηκαν χθες στο χώρο, όταν έπαιξε ο ύμνος των Πειραιωτών.

Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο μαγαζί ήταν ο Σακίλ ΜακΚίσικ, μαζί με τη σύζυγό του, Μπερίλ και στα βίντεο που βρήκαμε ξεχωρίζει και η παρουσία του Εβάν Φουρνιέ.

Δείτε τα βίντεο που ακολουθούν









