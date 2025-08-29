Τους αντιπάλους του στη League Phase του Εuropa League, έμαθε ο Παναθηναϊκός, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8).

Oι «πράσινοι» έχουν όλα τα φόντα για ένα εξαιρετικό πλασάρισμα και φυσικά για την πρόκριση στα νοκ άουτ του θεσμού, καθώς ο... υπολογιστής, αυτή τη φορά ήταν καλός μαζί τους!

Συγκεκριμένα η ομάδα του Ρουί Βιτόρια, θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τη Ρόμα, τη Βικτόρια Πλζεν, τη Στούρμ Γκρατς και την Γκόου Αχέντ Ινγκλς. Αντίθετα τα εκτός έδρας ματς των «πρασίνων», θα είναι με τη Φέγενορντ, τη Φερεντσβάρος, τη Γιούνγκ Μπόις και τη Μάλμε!

Αναλυτικά: Ρόμα (Εντός), Φέγενορντ (Εκτός), Βικτόρια Πλζεν (Εντός), Φερεντσβάρος (Εκτός), Γιουνγκ Μπόις (Εκτός), Στουρμ Γκρατς (Εντός), Γκόου Αχέντ Ινγκλς (Εντός), Μάλμε (Εκτός)

Οι ημερομηνίες του Παναθηναϊκού

Αναλυτικά οι ημερομηνίες που θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Europa League:

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου

Εφόσον ο Παναθηναϊκός συνεχίσει την πορεία του στο Europa League, τότε οι ημερομηνίες των νοκ άουτ είναι οι εξής:

Playoffs: 19-26 Φεβρουαρίου

Φάση των «16»: 12-19 Μαρτίου

Προημιτελικοί: 9-16 Απριλίου

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου - 7 Μαΐου

Τελικός: 20 Μαΐου

