Μετά την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League, o Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να «φορτσάρει» μεταγραφικά.

Οι «πράσινοι» έπειτα και από την επικείμενη αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πρόκειται να ενισχυθούν εις διπλούν στην κορυφή της επίθεσης, καθώς θέλουν να αναβαθμιστούν στην κορυφή της επίθεσης.

Εκτός λοιπόν από την αντικατάσταση του αρχηγού τους που θα γίνει με έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή, οι «πράσινοι» έχουν βολιδοσκοπήσει μια συγκεκριμένη περίπτωση για τη θέση του «τρίτου» ιεραρχικά σέντερ φορ.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από τη Σερβία, στον Παναθηναϊκό, έχει προταθεί και εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση του 23χρονου Σέρβου στράικερ της Μπάτσκα Τόπολα, Μίλος Πάντοβιτς!

Ο κεντρικός επιθετικός από το Νόβι Σαντ, αγωνίζεται στην Τόπολα από το καλοκαίρι του 2023, με το συμβόλαιο του να εκπνέει το 2026.

Έχει ύψος 1,85 και με τη φανέλα της έχει σκοράρει 28 φορές σε 93 ματς, ενώ μετρά και 17 ασίστ. Μεταξύ άλλων ο Πάντοβιτς έχει αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και την Βόζντοβατς, με την οποία βρήκε δίχτυα 16 φορές σε 86 συμμετοχές.

