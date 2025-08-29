Νιάνγκ: «Θρύλος ο Αντετοκούνμπο, τον έπαιρνα στο PlayStation»

Ο Σαλιού Νιάνγκ ήταν από τους διακριθέντες της Ιταλίας στην ήττα από την Ελλάδα για την πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ. Ο φόργουορντ της Βίρτους Μπολόνια μίλησε με δέος για το γεγονός ότι μοιράστηκε το παρκέ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Δώσαμε μεγάλη μάχη ως το τέλος, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Ήμασταν κοντά στο σκορ, αλλά η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη. Τώρα εστιάζουμε στο ματς με την Γεωργία που είναι πολύ σημαντικό για μας να κερδίσουμε», είπε για τον αγώνα ο 21χρονος άσος.

«Ήταν απίστευτο συναίσθημα ότι έπαιξα κόντρα στον Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης είναι θρύλος, τον παρακολουθούσα και τον θαύμαζα από παιδί! Τον έπαιρνα και ως παίκτη μου στο PlayStation! Το ότι βρέθηκα αντίπαλός του ήταν κάτι ξεχωριστό για μένα», τόνισε ο Nιάνγκ που επελέγη φέτος στο νούμερο 58 του ντραφτ από τους Καβαλίερς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.