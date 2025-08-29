Κουράγιο στον Ακίλε Πολονάρα για τον Γολγοθά που περνάει έδωσαν οι Έλληνες φίλαθλοι.

Στο περιθώριο του ματς Ελλάδα-Ιταλία για την πρώτη αγωνιστική του Ευρωμπάσκετ, οι «Πελαργοί» ανέβασαν πανό στήριξης, στο οποίο αναφερόταν «Forza Achille Polonara», φωνάζοντας, παράλληλα ρυθμικά το όνομά τους. Οι παίκτες της Ιταλίας κατευθύνθηκαν προς το πλευρό τους και τους χειροκρότησαν.

Ο Πολονάρα, ο οποίος δίνει μάχη με τη λευχαιμία πόσταρε στα social media το πανό και έγραψε στα ελληνικά «σας ευχαριστώ».

